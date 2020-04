Cameco répond à l'annonce de Kazatomprom





SASKATOON, Saskatchewan, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a répondu à l'annonce publiée aujourd'hui par JSC National Atomic Company « Kazatomprom » (Kazatomprom) selon laquelle l'entreprise réduit ses activités opérationnelles dans l'ensemble de ses mines d'uranium pendant une période prévue de trois mois en raison des risques représentés par la pandémie du coronavirus (COVID-19). Selon Kazatomprom, cette décision donnera lieu à une atténuation de l'activité de développement de champs de puits et, en conséquence, à une réduction estimée pouvant aller jusqu'à 17,5 % de la production totale d'uranium planifiée au Kazakhstan pour 2020. En 2019, le Kazakhstan a comptabilisé plus de 42 % de la production d'uranium dans le monde.



La réduction de l'activité impactera la production de la coentreprise Inkai LLP (JV Inkai), une mine d'uranium conjointement détenue par Cameco (40 %) et Kazatomprom (60 %). Sur la base des informations fournies par JV Inkai et selon l'évaluation préliminaire réalisée par Cameco, les effets de la décision de Kazatomprom se traduisent par une réduction de la production d'Inkai en 2020 pouvant aller jusqu'à 12 %, résultant en une réduction des achats par Cameco auprès de JV Inkai en 2020 pouvant aller jusqu'à 600 000 livres d'U 3 O 8 . Avant cette annonce, Cameco avait prévu d'acheter 4,9 millions de livres d'U 3 O 8 en 2020. Cameco discutera avec Kazatomprom et JV Inkai afin de déterminer l'impact de la décision de Kazatomprom sur le rendement de production et les achats par Cameco.

La décision de réduire temporairement l'activité opérationnelle de JV Inkai est un événement imprévu pouvant mener à une variabilité des perspectives pour 2020 que nous avons fournies dans notre rapport de gestion annuel. Il est toutefois trop tôt pour en quantifier l'impact potentiel sur le marché. Nous continuerons d'évaluer la situation et communiquerons des informations actualisées lorsque nous comprendrons mieux les conséquences de cette décision et les autres impacts du COVID-19 sur les perspectives de cette année pour notre entreprise.

Inkai est une mine de récupération in situ d'uranium située dans le sud du Kazakhstan et est détenue et exploitée par JV Inkai, qui est elle-même actuellement détenue par Cameco (40 %) et Kazatomprom (60 %). En raison de la participation minoritaire de Cameco dans la coentreprise, nous comptabilisons JV Inkai par mise en équivalence.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium en guise de combustible, nécessaire pour alimenter un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Avertissement concernant les informations et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations concernant nos attentes pour l'avenir, que nous qualifions d'informations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur nos points de vue actuels, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos attentes actuelles.

Des exemples d'informations prospectives figurant dans ce communiqué de presse incluent l'intention par Kazatomprom de réduire les activités opérationnelles dans toutes ses mines d'uranium pour une période prévue de trois mois ; la prévision de Kazatomprom concernant une atténuation de l'activité de développement de champs de puits, résultant en une réduction estimée pouvant aller jusqu'à 17,5 % de la production planifiée d'uranium au Kazakhstan pour 2020 ; notre évaluation préliminaire selon laquelle la production de JV Inkai sera réduite de jusqu'à 12 %, donnant lieu à une réduction des achats de Cameco auprès d'Inkai en 2020 pouvant aller jusqu'à 600 000 livres d'U 3 O 8 ; et le potentiel de variabilité de nos perspectives pour 2020 et nos attentes concernant l'actualisation de nos perspectives pour 2020.

Les risques substantiels qui pourraient mener à des résultats différents incluent la possibilité que Kazatomprom décide en fait de ne pas réduire ses activités opérationnelles ou son activité de développement de champs de puits dans la mesure indiquée pour quelque raison que ce soit, ou que la période de réduction des activités opérationnelles diffère de la période de trois mois prévue ; le risque que la réduction de l'activité de développement de champs de puits résulte en une réduction plus importante qu'estimée de la production d'uranium planifiée au Kazakhstan pour 2020 ; la possibilité que la production de JV Inkai et la réduction correspondante des achats de Cameco en 2020 auprès d'Inkai diffèrent considérablement de notre évaluation préliminaire ; le risque que ces événements aient un impact négatif substantiel sur nos perspectives pour 2020 ; et le risque que nous ne soyons pas en mesure d'évaluer et de rendre compte de l'impact de ces événements sur nos perspectives pour 2020 dans un délai convenable.

Dans le cadre de la présentation de ces informations prospectives, nous avons réalisé des suppositions qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris concernant : l'étendue de la réduction par Kazatomprom de ses activités opérationnelles et de son activité de développement de champs de puits ; la période de réduction des activités opérationnelles ; l'impact de la réduction de l'activité de développement de champs de puits sur la production d'uranium planifiée au Kazakhstan pour 2020 ; l'impact d'une réduction de la production sur les achats de Cameco en 2020 auprès d'Inkai ; et la supposition que nous serons en mesure d'évaluer, de quantifier et de communiquer des informations actualisées concernant toutes conséquences de ces événements sur nos perspectives pour 2020 dans un délai convenable.

Les informations prospectives visent à vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction sur nos perspectives à court et à long terme et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement ces informations à jour à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'imposent.

Demandes investisseurs : Rachelle Girard 306-956-6403 Demandes médias : Jeff Hryhoriw 306-385-5221

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 11:05 et diffusé par :