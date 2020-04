Nouveau projet de concerts en ligne pour rejoindre les aînés confinés





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Après 10 ans et 7 000 concerts en milieu de soins au Québec, La SAMS franchit un pas de plus dans sa mission d'apporter les immenses bienfaits de la musique de sa clientèle. En cette période d'isolement et en signe de solidarité avec la situation des patients et résidents de nos établissements de santé, La SAMS met sur pied ses Capsules du Coeur : samsante.org/concertsenligne

Selon la directrice générale et artistique de l'organisme, Françoise Henri : « C'était essentiel pour La SAMS d'être présents au moins virtuellement. Nos concerts sont des moments de bien-être inégalés, leur en priver en ces moments difficiles nous apparaissait particulièrement injuste pour ces isolés des isolés. » Emboîtant le pas aux nombreux musiciens qui égayent la toile de leurs talents, les musiciens de La SAMS ont conçu de petites capsules musicales pensées spécialement pour ceux qui sont la raison d'être de l'organisme. De courte durée, elles amènent les aînés dans le quotidien de ces artistes professionnels qui forment La SAMS. Tantôt dans leur salon, en pleine forêt ou en famille, ces capsules recréent un pont humain réconfortant dont nous avons tous besoin à l'heure actuelle.

Un geste concret dans l'attente de la reprise des activités

Doublement affectée par la crise sanitaire qui sévit actuellement, La SAMS a dû suspendre ses activités courantes en milieu de soins et reporter son événement-bénéfice annuel qui devait avoir lieu fin avril. En produisant ces capsules, envoyées à plus de 200 établissements partout au Québec, de la Côte-Nord, en passant par l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent et les régions de Québec et Montréal, l'organisme espère conserver ses liens précieux avec sa clientèle dans ses moments difficiles.

D'ici quelques semaines, avec l'assouplissement éventuel des mesures de distanciation sociale et le temps plus clément, La SAMS croit être en mesure de reprendre un tant soit peu ses activités par des concerts-sérénades extérieurs destinés aux résidents à leurs balcons.

À propos de La SAMS, santé et bien-être par la musique

Créée en 2009, La SAMS est le plus grand réseau de musiciens professionnels présentant des concerts sur mesure en milieu de santé au Québec. Organisme de bienfaisance enregistré, elle se consacre à l'amélioration de la vie des patients et résidents séjournant en établissement de santé par une meilleure accessibilité aux arts.

