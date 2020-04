Subvention pour l'aide à la décision thérapeutique pour les pathologies du genou





QUÉBEC, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - La professeure Neila Mezghani, du Département Science et Technologie de l'Université TÉLUQ, de même que chercheuse régulière à l'Institut LICEF, reçoit une subvention de recherche et de développement coopératif de 360 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et de génie du Canada (CRSNG).

Ce montant permettra de financer la recherche intitulée « Analyse de données hétérogènes et multivariées pour le développement d'outils d'aide à la décision thérapeutique pour les pathologies du genou », en collaboration avec Prompt et les deux partenaires industriels Emovi et Kinduct.

Cette recherche consiste à mettre en oeuvre deux outils technologiques importants : un outil d'aide à l'élaboration de traitements conservateurs personnalisés pour les pathologies du genou et un autre pour l'évaluation de la pertinence de référer un patient pour une consultation en chirurgie orthopédique.

« Je tiens à féliciter la professeure Mezghani et son équipe pour l'obtention de cette subvention, tout en soulignant la collaboration avec Emovi, qui a pris naissance en 2008 et qui démontre hors de tout doute la confiance qu'accordent les partenaires industriels à notre université », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

La professeure Mezghani, qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en analyse de données biomédicales, ajoute que « concrètement, ces outils permettront d'optimiser le parcours du patient arthrosique et l'efficacité de la trajectoire des soins en réduisant sensiblement les temps d'attente pour une consultation, ainsi que les coûts directs et indirects associés à la maladie ».

Outre l'aspect financier, notons l'implication dans cette recherche de l'École de technologie supérieure, de l'Institut national de recherche scientifique et de Dalhousie University.



L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour mener leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



SOURCE Université TÉLUQ

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 10:41 et diffusé par :