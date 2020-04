Les lauréats du Concours canadien de journalisme seront annoncés par diffusion web le vendredi 1er mai à 19h HE





TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - Les noms des lauréats du Concours canadien de journalisme 2019 seront dévoilés le vendredi 1er mai.

Pour cause de COVID-19, le gala annuel pour annoncer les lauréats a été annulé. L'annonce se fera plutôt par diffusion web à partir de 19h HE le 1er mai.

Pour avoir accès à la diffusion web, allez à https://live.webcastcanada.ca/go/nna.

La diffusion web sera aussi disponible ultérieurement pour consultation en tout temps sur le canal YouTube du CCJ : https://www.youtube.com/user/NNACCJ/

Les lauréats seront aussi annoncés sur le site web du CCJ (http://nna-ccj.ca) à 20h HE le vendredi 1er mai. Le nom des finalistes y apparaîtra également.

Il s'agit de la 71e année du programme de prix et de la 31e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

