Mercedes-Benz Canada fait état de ses ventes du premier trimestre

TORONTO, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont aujourd'hui annoncé leurs ventes du premier trimestre de 2020. Après un excellent début d'année, la compagnie a réalisé des ventes plus faibles que prévu pour le premier trimestre de 2020 en raison de la pandémie mondiale actuelle de la COVID-19. Au cours du premier trimestre de 2020, Mercedes-Benz Canada a vendu 7 963 véhicules de tourisme et fourgons (-22,5 % par rapport au T1 2019).



De ces ventes totales, 7 017 unités étaient des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires légers de luxe (-21,9 % comparativement au T1 2019). Après la meilleure année de ventes de VUS dans l'histoire de Mercedes-Benz Canada, le premier trimestre de 2020 a démontré une fois de plus l'intérêt que suscite la captivante gamme de véhicules utilitaires légers de luxe de la compagnie auprès des consommateurs canadiens. Au cours de ce trimestre, Mercedes-Benz Canada a réalisé des ventes au détail de 4 794 VUS contre 2 223 voitures de tourisme. Cela veut dire que durant cette période, les VUS représentaient 68,3 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, comparativement à 31,7 % pour les voitures de tourisme. Reflétant cette tendance, les trois modèles en tête des ventes en volume du premier trimestre de 2020 proviennent de la remarquable gamme de VUS de la compagnie : le VUS GLE (+54,2 % par rapport au T1 2019), le VUS GLS (+9,5 % par rapport au T1 2019) et le Coupé GLC (+59,0 % par rapport au T1 2019).

Le premier trimestre de 2020 a donné des résultats mitigés pour la division des véhicules d'occasion. Dans l'ensemble, le volume des ventes de véhicules d'occasion a baissé (3 019 unités vendues au détail, soit -21,4 % comparativement au T1 2019), tout comme celui des ventes de véhicules d'occasion certifiés (2 625 VOC vendus au détail, soit -14,2 % comparativement au T1 2019). Cependant, la part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion a augmenté (+7,3 % par rapport au T1 2019).

Quant à la division des fourgons Mercedes-Benz, elle a vendu 946 unités au détail durant le premier trimestre de 2020 (-24,4 % comparativement au T1 2019).

« Après d'excellents mois de janvier et février pour démarrer l'année, nos ventes ont chuté en raison de la pandémie mondiale sans précédent de la COVID-19 », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Ces résultats posent un défi, mais chez Mercedes-Benz Canada, notre priorité absolue reste de garantir la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients en respectant rigoureusement toutes les directives de santé publique, tout en aidant notre réseau de concessionnaires et nos clients grâce à de généreux programmes de soutien. Nous avons hâte à un éventuel retour à la normale, qui, nous l'espérons, découlera le plus tôt possible de la bonne santé de nos concitoyens à travers le Canada. »

VENTES T1 ANNÉE À CE JOUR 2020 2019 % 2020 2019 % Véhicules Mercedes-Benz* 7 017 8 981 -21,9 7 017 8 981 -21,9 Fourgons Mercedes-Benz 946 1 251 -24,4 946 1 251 -24,4 TOTAL* 7 963 10 232 -22,2 7 963 10 232 -22,2 *Les comparaisons du T1 excluent les ventes de véhicules smart fortwo du T1 2019, qui totalisaient 45 unités.

