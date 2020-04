Roche arrive en tête de l'Indice d'innovation pharmaceutique pour la première fois ; AstraZeneca se classe en première position pour son pipeline





- Des changements majeurs dans le classement des sociétés pharmaceutiques les plus innovantes

LONDRES, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le dixième Indice d'innovation pharmaceutique annuel, publié aujourd'hui par IDEA Pharma, classe Roche en tête de l'industrie pour la première fois. Dans le même temps, AstraZeneca conserve sa première place dans le deuxième Indice des inventions pharmaceutiques de l'industrie, un classement des meilleurs pipelines de l'industrie.

L'indice des inventions pharmaceutiques présente un classement des meilleurs pipelines de l'industrie, évaluant la nouveauté et le développement significatif, par le biais d'un développement de premier ordre, de médicaments révolutionnaires et bien plus. Définissant l'innovation comme un « retour sur invention », l'Indice d'innovation pharmaceutique mesure, note et salue la capacité d'une entreprise à apporter l'innovation aux patients, en évaluant objectivement les performances sur une période continue de cinq ans (2014-2019). Il fonctionne selon un principe simple : si vous donnez la même molécule à deux sociétés différentes en phase initiale, laquelle en tirerait le meilleur parti ?

L'ascension significative de Roche jusqu'à la première place de l'Indice d'innovation peut être attribuée à plusieurs données cliniques probantes, à deux nouvelles approbations de la FDA et à de nombreuses premières en immuno-oncologie innovantes concernant le PD-L1 de la société, Tecentriq. Le Top 10 de l'Indice d'innovation comprend de nouveaux acteurs (Vertex, Alexion et Shionogi) ainsi qu'une progression significative pour Regeneron, suggérant que les entreprises de plus petite taille sont plus que jamais capables d'apporter leurs produits à des patients sans devoir compter sur un grand partenaire pharmaceutique traditionnel. Le maintien d'AstraZeneca à la première place de l'Indice d'invention témoigne des efforts incessants et couronnés de succès de la société, déployés sur la diversité et l'innovation de son pipeline.

Indice d'innovation pharmaceutique 2020

Nom de société Indice d'innovation

pharmaceutique

2020 Variation par

rapport à 2019 Roche 1 +7 AbbVie 2 0 Novartis 3 +6 Vertex Pharmaceuticals 3 Nouveau Eli Lilly 5 -2 AstraZeneca 6 +6 Alexion Pharmaceuticals 7 Nouveau Merck & Co 8 -3 Shionogi & Co 9 Nouveau Johnson & Johnson 10 +1 Regeneron Pharmaceuticals 10 +7

Indice des inventions pharmaceutiques 2020

Entreprises Indice des inventions

pharmaceutiques

2020 Variation par

rapport à 2019 AstraZeneca 1 0 Bristol-Myers Squibb 2 +4 Eli Lilly 3 0 Novartis 4 0 Gilead Sciences 5 +6 Regeneron Pharmaceuticals 6 +1 AbbVie 7 -2 Merck & Co 7 +8 Vertex Pharmaceuticals 9 -4 Roche 10 +2

Dans ses commentaires sur l'indice, Mike Rea, PDG d'IDEA Pharma, a déclaré : « Il n'y a pas de secret concernant l'Indice d'innovation pharmaceutique. Le succès est obtenu en découvrant et en développant des médicaments vraiment excellents, et en mettant ces médicaments sur le marché et à la disposition des patients. Plus que jamais, nous constatons que l'excellence est inégalement répartie dans l'ensemble du secteur. Toutes les entreprises ne sont pas de manière égale en mesure de concrétiser la valeur de leur pipeline. »

Pour une étude plus approfondie de l'Indice d'innovation pharmaceutique de cette année, des détails de la méthodologie et des 32 meilleures sociétés, veuillez consulter le site www.ideapharma.com/pii.

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/1141774/IDEA_Pharma_Infographic.jpg

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Charlie Mason

Directeur des communications

IDEA Pharma

Tél. : +44-(0)1234-756-340

E-mail : pii@ideapharma.com

