Pizza Pizza assure la tranquillité d'esprit à la livraison par une nouvelle boîte à pizza inviolable

TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - La plus récente innovation de Pizza Pizza arrive à un moment où la salubrité des aliments est plus importante que jamais. Présentée aujourd'hui, la boîte à pizza inviolable de Pizza Pizza comporte un système de languette de sûreté que le client doit briser pour accéder à la pizza à l'intérieur. La boîte à pizza inviolable exclusive donne aux clients l'assurance supplémentaire que leur pizza n'est entrée en contact avec personne, et ce, de la sortie du four à la réception à la porte.

La distribution de la nouvelle boîte de pizza inviolable a commencé aujourd'hui. Pizza Pizza s'emploie à fournir les boîtes de pizza dans tous les formats aux 420 restaurants du pays d'ici la fin du mois.

« La santé et la sécurité de nos clients, de notre personnel et de nos franchisés exploitants ont toujours été nos priorités », a déclaré M. Paul Goddard, chef de la direction de Pizza Pizza. « Notre équipe s'efforce sans relâche de s'adapter à la crise sanitaire actuelle pour que nous continuions de fournir à la population canadienne un service sûr à tout point de vue. Nous sommes heureux de pouvoir offrir une solution d'emballage qui donnera à nos clients l'assurance que leur commande est protégée et sûre pendant cette période d'incertitude. »

Les restaurants de Pizza Pizza suivent des procédures de préparation strictes qui garantissent que chaque pizza est :

Cuite à 260 ?C (500 ?F);

Sortie du four à l'aide d'une planche à pizza;

Placée directement dans la boîte à pizza;

Bien mise en place et protégée par le nouveau système de languette inviolable.

Lorsqu'un client brise la languette, il est assuré qu'il n'y a eu aucun autre contact humain avec la pizza depuis la sortie du four.

Le 18 mars, Pizza Pizza figurait parmi les premières chaînes de pizzéria au pays à offrir la livraison sans contact, permettant ainsi aux clients de payer leur commande en ligne et d'ajouter le pourboire pour le livreur à l'avance en vue de respecter la distance physique appropriée et de limiter le contact à la porte.

Depuis le 20 mars, Pizza Pizza a déployé une équipe pour livrer des pizzas gratuites aux hôpitaux, aux refuges et aux centres de soins dans la communauté. Le groupe s'est engagé à livrer plus de 20 000 pointes à ce jour et continuera d'aider ceux et celles qui en ont besoin.

À propos de Pizza Pizza limitée

Depuis plus de 50 ans, Pizza Pizza limitée suit la vision « Toujours la meilleure nourriture pour vous » et met l'accent sur la qualité des ingrédients, le service à la clientèle, l'innovation continue et l'engagement envers la communauté. Comptant plus de 750 établissements dans tout le Canada, l'entreprise fait office de pionnière dans le domaine des pizzas au pays et joue un rôle prédominant en restauration rapide. Les deux bannières exploitées, soit Pizza Pizza et Pizza 73, misent sur la présentation de choix d'aliments de qualité, de menus diversifiés et de promotions avantageuses qui sauront répondre à tous les goûts, modes de vie et budgets. Rendez-vous au www.pizzapizza.ca et au www.pizza73.com pour obtenir tous les détails.

