La Journée du cinéma canadien s'invite dans les salons du monde entier le 22 avril





Le plus grand festival de films au monde annule 1 000 projections en direct et offre une édition entièrement en ligne en mode « distanciation sociale »

TORONTO, le 8 avril 2020 /CNW/ - Le 22 avril prochain, la septième édition annuelle de la Journée du cinéma canadien (JCC) rassemblera les Canadiens dans une célébration de notre culture cinématographique, en offrant toutes les projections et les événements en ligne.

Cette année, la pièce de résistance de notre programmation sera l'événement « CanFilmDay Live », une diffusion interactive en direct en anglais qui aura lieu de 18 h à 22 h HNE sur YouTube et sur le site canfilmday.ca . On y offrira des activités interactives captivantes, des conversations avec des cinéastes et autres professionnels de l'industrie, de courtes vidéos tournées par des Canadiens, des messages « Joyeuse JCC » provenant du monde entier, et bien plus encore.

Parmi les invités ayant confirmé leur participation à notre programmation diffusée en direct, mentionnons Atom Egoyan, Colm Feore, Mina Shum, Philippe Falardeau, Vinay Virmani, Patricia Rozema, Emily Hampshire, Peter Keleghan, Mary Young Leckie et Don McKellar. Nous recevons chaque jour de nombreuses autres confirmations.

D'excellents films canadiens seront présentés sur CBC, CBC Gem, Encore+, Netflix, Hollywood Suite, Crave, le site de l'ONF et plusieurs autres plateformes dont vous trouverez la liste sur notre site Web . Des spectateurs de toutes les générations entreront en contact avec leurs amis, leurs voisins, leurs camarades de classe, leurs collègues, leurs communautés et leurs concitoyens grâce à des séances en ligne de visionnement en groupe et à notre diffusion en direct.

« S'il y aura une multitude de célébrations spontanées dans les maisons, nous pensons que les Canadiens ont le goût de participer à quelque chose de plus grand, et surtout de typiquement canadien. C'est l'occasion idéale de se rassembler et de se donner une grosse accolade virtuelle », a déclaré Jack Blum, directeur général de REEL CANADA. « Et nous sommes ravis de voir l'enthousiasme avec lequel les cinéastes et nos partenaires communautaires ont accueilli nos plans. »

Une programmation spéciale sera proposée dans plus de 150 résidences pour personnes âgées et établissements de soins de longue durée, incluant des présentations vidéo des cinéastes. Nous espérons ainsi offrir un peu de réconfort et réchauffer les coeurs de nos citoyens les plus vulnérables qui en ont bien besoin, alors qu'ils sont isolés de leurs familles et de leurs proches.

De plus, une riche programmation destinée à toute la famille sera offerte durant la journée pour aider les parents canadiens en quête d'activités à faire avec leurs enfants. Nous proposerons des jeux, des pages à colorier imprimables, des chasses aux trésors en ligne et d'autres contenus amusants (et éducatifs!), ainsi qu'une liste de films pour les enfants auxquels les Canadiens auront accès gratuitement.

Chaque année lors de la JCC, nous avons une forte présence en ligne avec notre mot-clic #JourCineCan qui est tendance partout au Canada. Cette année, comme tout se passe en ligne, outre la diffusion en direct, nous encourageons les Canadiens à explorer et à suivre #JourCineCan pour trouver d'autres façons de participer. Des organisations partenaires et des particuliers organiseront aussi leurs propres activités de la JCC, dont nous ferons la promotion sur nos chaînes de médias sociaux.

Allez à canfilmday.ca pour trouver notre liste de Films en vedette, des oeuvres qui sauront vous inspirer ou vous ancrer dans la réalité. Dans les prochains jours, nous publierons l'horaire détaillé de la programmation diffusée en direct, une liste d'activités pour la famille, ainsi qu'une boîte à outils pour vous aider à organiser votre propre « séance de visionnement en groupe de films canadiens ».

Donnons-nous rendez-vous le 22 avril :

Regardez un excellent film canadien

Regardez notre programmation diffusée en direct

Participez à la conversation sur les médias sociaux et utilisez le mot-clic #JourCineCan

Visitez canfilmday.ca pour obtenir de plus amples renseignements d'ici le 22 avril. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter, Facebook et Instagram : @CanFilmDay et #JourCineCan.

La Journée du cinéma canadien est une entreprise de grande envergure qui a pu voir le jour grâce aux efforts concertés de commanditaires et de partenaires dévoués qui continuent de nous appuyer d'année en année, incluant le gouvernement du Canada, Téléfilm Canada, CBC, CBC Gem, Cineplex, TD, Netflix, Encore+ et plusieurs autres. Voyez la liste complète de nos commanditaires et partenaires en ligne.

