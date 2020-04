Organismes communautaires en santé et services sociaux - Il faut appuyer les travailleuses et travailleurs en situation de crise sanitaire





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire (STTIC-CSN) demande que 10 mesures immédiates s'appliquent pour appuyer le travail du personnel des organismes communautaires dans la crise de la COVID-19.

Pendant que la pandémie prend de l'ampleur, plusieurs travailleuses et travailleurs des organismes représentés par le STTIC-CSN oeuvrent actuellement au front et prennent des risques en jouant un rôle prépondérant dans la crise sanitaire auprès des personnes les plus vulnérables. Ils et elles les accompagnent, écoutent, rassurent et répondent à leurs besoins de base. Dans la situation de crise actuelle, elles et ils font tout ce qui est possible pour offrir le soin que méritent ces personnes, mais sont laissés à eux-mêmes.

10 mesures pour assurer une prestation de service durant la crise

Le STTIC-CSN demande aux directions des organismes, à la direction régionale de la santé publique de Montréal et au gouvernement Legault de mettre en place dès maintenant des mesures visant à assurer la sécurité physique et psychologique des travailleuses et travailleurs tout en les protégeant d'une éventuelle précarité financière en cas d'infection.

Pour supporter les équipes, le STTIC-CSN a 10 demandes :

Assurer un approvisionnement continu en équipement de protection individuelle et de la formation pour son utilisation. Support clinique et psychosocial aux équipes. Consultations des employé-es dans la mise en place des mesures préventives. Maintien du traitement en cas d'infection au COVID-19. Bonification de la banque de journées personnelles pour prévenir le burnout. Maintien des salaires pour les employé-e-s permanent-e-s et les occasionnel-le-s en cas de réduction ou de fermeture des services. Ajustement des salaires des pair-es aidant-es. Bonification de 15 % du salaire pour les risques encourus. Maintien des conventions collectives. Application de ces mesures aux ressources non représentées par le STTIC-CSN.

Le STTIC-CSN a transmis ces demandes aux directions des sept organismes communautaires où elle représente le personnel ainsi qu'à la Direction régionale de santé publique (DRSP) le lundi 30 mars. À ce jour, plusieurs organismes, comprenant la DRSP, n'ont toujours pas donné de réponse.

«?Cette crise sanitaire réaffirme deux choses. Premièrement, que les travailleuses et travailleurs du communautaire sont essentiels pour le bien-être de milliers de personnes vulnérables. Deuxièmement, qu'encore une fois, ces travailleuses et travailleurs ne sont pas reconnus à juste titre pour leur travail. Nous sommes déterminés à nous faire entendre pour que plus jamais nous ne soyons délaissés par nos employeurs, la DRSP et le gouvernement?», explique Yannick Gingras, président du STTIC-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire représente près de 200 membres répartis dans sept organismes communautaires soit Cactus Montréal, Spectre de rue, RÉZO, le RAPSIM, Dans la rue, Montréal Autochtone et Plein Milieu.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 08:16 et diffusé par :