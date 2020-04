Baisse des mises en chantier d'habitations au Canada en mars





OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 204 717 en mars 2020, comparativement à 209 109 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a diminué en mars, sans doute un signe que la pandémie de COVID-19 a commencé à toucher le secteur de la construction résidentielle, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. L'activité tendait à la baisse à Toronto et à Montréal, tout comme dans les provinces respectives de ces deux centres. L'activité s'est redressée à Vancouver, mais cela n'a pas suffi à annuler le recul global observé en Colombie-Britannique. La tendance a diminué dans la région de l'Atlantique, tandis qu'elle a été inégale dans les Prairies, où la baisse enregistrée en Saskatchewan a été compensée par la hausse survenue en Alberta et au Manitoba. »

Comme beaucoup d'autres organismes gouvernementaux, d'entreprises et de particuliers, nous suivons l'évolution de la situation concernant la COVID-19. La SCHL mène des simulations de crise au moyen de scénarios de pandémie pour évaluer les impacts de la situation à mesure qu'elle évolue. La diffusion mensuelle de nos données provisoires sur les mises en chantier d'habitations se poursuivra comme prévu. La SCHL continuera de surveiller la situation et de signaler tout impact qu'elle pourrait avoir sur sa capacité de recueillir des données sur le marché.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 210 574 en février à 195 174 en mars, ce qui représente une baisse de 7,3 %. Dans les centres urbains, ce nombre a aussi diminué de 7,3 %, pour s'établir à 182 553 en mars. Il a baissé de 13,4 % dans la catégorie des logements collectifs et augmenté de 8,8 % dans celle des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 124 073 et à 58 480.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 12 621.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







mars 2019 mars 2020 % mars 2019 mars 2020 % mars 2019 mars 2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

6 4 -33 1 1 - 7 5 -29 Î.-P.-É.

2 4 100 0 12 ## 2 16 ## N.-É.

51 89 75 304 36 -88 355 125 -65 N.-B.

5 14 180 2 89 ## 7 103 ## Atlantique

64 111 73 307 138 -55 371 249 -33 Qc

384 380 -1 3,502 2,447 -30 3,886 2,827 -27 Ont.

833 1,327 59 3,408 3,187 -6 4,241 4,514 6 Man.

161 145 -10 246 248 1 407 393 -3 Sask.

51 64 25 51 48 -6 102 112 10 Alb.

534 832 56 718 1,469 105 1,252 2,301 84 Prairies

746 1,041 40 1,015 1,765 74 1,761 2,806 59 C.-B.

516 515 0 2,078 1,919 -8 2,594 2,434 -6 Canada (10 000+) 2,543 3,374 33 10,310 9,456 -8 12,853 12,830 0 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 23 25 9 125 26 -79 148 51 -66 Barrie

5 22 340 8 5 -38 13 27 108 Belleville

20 16 -20 0 0 - 20 16 -20 Brantford

44 69 57 8 18 125 52 87 67 Calgary

186 376 102 334 568 70 520 944 82 Edmonton

260 374 44 260 863 232 520 1,237 138 Grand Sudbury 0 0 - 0 4 ## 0 4 ## Guelph

13 16 23 0 103 ## 13 119 ## Halifax

39 58 49 299 10 -97 338 68 -80 Hamilton

41 32 -22 136 87 -36 177 119 -33 Kelowna

22 34 55 21 86 310 43 120 179 Kingston

3 18 ## 33 7 -79 36 25 -31 Kitchener-Cambridge-Waterloo 54 74 37 63 376 497 117 450 285 Lethbridge

16 28 75 26 4 -85 42 32 -24 London

74 119 61 115 207 80 189 326 72 Moncton

3 2 -33 0 46 ## 3 48 ## Montréal

143 130 -9 2,434 1,328 -45 2,577 1,458 -43 Oshawa

26 41 58 32 61 91 58 102 76 Ottawa-Gatineau 169 211 25 551 423 -23 720 634 -12 Gatineau

37 21 -43 406 90 -78 443 111 -75 Ottawa

132 190 44 145 333 130 277 523 89 Peterborough

18 12 -33 40 122 205 58 134 131 Québec

43 52 21 181 394 118 224 446 99 Regina

18 18 - 39 2 -95 57 20 -65 Saguenay

4 0 -100 2 0 -100 6 0 -100 St. Catharines-Niagara 110 66 -40 133 44 -67 243 110 -55 Saint John

1 4 300 0 42 ## 1 46 ## St. John's

4 3 -25 0 1 ## 4 4 - Saskatoon

31 42 35 8 41 413 39 83 113 Sherbrooke

45 26 -42 279 260 -7 324 286 -12 Thunder Bay

0 3 ## 0 0 - 0 3 ## Toronto

98 386 294 2,522 1,530 -39 2,620 1,916 -27 Trois-Rivières 6 4 -33 23 8 -65 29 12 -59 Vancouver

263 219 -17 1,443 1,507 4 1,706 1,726 1 Victoria

50 56 12 124 46 -63 174 102 -41 Windsor

16 49 206 18 107 494 34 156 359 Winnipeg

135 127 -6 197 247 25 332 374 13 Toutes les régions 1,983 2,712 37 9,454 8,573 -9 11,437 11,285 -1

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







février 2020 mars 2020 % février 2020 mars 2020 % février 2020 mars 2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

317 272 -14 387 54 -86 704 326 -54 Î.-P.-É.

303 185 -39 816 144 -82 1,119 329 -71 N.-É.

1,956 1,717 -12 6,007 758 -87 7,963 2,475 -69 N.-B.

972 1,658 71 431 1,249 190 1,403 2,907 107 Qc

8,132 6,606 -19 37,010 34,319 -7 45,142 40,925 -9 Ont.

20,340 24,150 19 55,914 42,313 -24 76,254 66,463 -13 Man.

2,652 1,931 -27 1,908 2,976 56 4,560 4,907 8 Sask.

1,142 1,115 -2 828 576 -30 1,970 1,691 -14 Alb.

10,488 13,335 27 8,892 18,441 107 19,380 31,776 64 C.-B.

7,472 7,511 1 31,032 23,243 -25 38,504 30,754 -20 Canada (10 000+) 53,774 58,480 9 143,225 124,073 -13 196,999 182,553 -7 Canada (toutes les régions) 63,934 68,312 7 146,640 126,860 -13 210,574 195,174 -7 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 254 357 41 2,484 312 -87 2,738 669 -76 Barrie

2,977 830 -72 0 60 ## 2,977 890 -70 Belleville

743 533 -28 24 0 -100 767 533 -31 Brantford

536 616 15 48 216 350 584 832 42 Calgary

4,406 5,866 33 4,176 6,816 63 8,582 12,682 48 Edmonton

4,873 5,382 10 3,552 10,356 192 8,425 15,738 87 Grand Sudbury 133 122 -8 0 48 ## 133 170 28 Guelph

14 207 ## 120 1,236 ## 134 1,443 ## Halifax

1,340 1,182 -12 4,476 120 -97 5,816 1,302 -78 Hamilton

464 379 -18 6,588 1,044 -84 7,052 1,423 -80 Kelowna

571 472 -17 3,312 1,032 -69 3,883 1,504 -61 Kingston

487 442 -9 0 84 ## 487 526 8 Kitchener-Cambridge-Waterloo 746 845 13 2,892 4,512 56 3,638 5,357 47 Lethbridge

209 422 102 144 48 -67 353 470 33 London

1,917 1,937 1 1,008 2,484 146 2,925 4,421 51 Moncton

451 221 -51 0 552 ## 451 773 71 Montréal

2,710 2,423 -11 16,892 15,789 -7 19,602 18,212 -7 Oshawa

757 733 -3 1,680 732 -56 2,437 1,465 -40 Ottawa-Gatineau 4,924 3,815 -23 12,024 5,076 -58 16,948 8,891 -48 Gatineau

536 376 -30 4,440 1,080 -76 4,976 1,456 -71 Ottawa

4,388 3,439 -22 7,584 3,996 -47 11,972 7,435 -38 Peterborough 129 357 177 0 1,464 ## 129 1,821 ## Québec

913 787 -14 1,584 4,728 198 2,497 5,515 121 Regina

325 238 -27 504 24 -95 829 262 -68 Saguenay

73 3 -96 240 0 -100 313 3 -99 St. Catharines-Niagara 1,245 1,108 -11 1,296 528 -59 2,541 1,636 -36 Saint John

310 333 7 396 504 27 706 837 19 St. John's

255 196 -23 96 12 -88 351 208 -41 Saskatoon

707 782 11 288 492 71 995 1,274 28 Sherbrooke 382 331 -13 432 3,120 ## 814 3,451 324 Thunder Bay 114 3,645 ## 0 0 - 114 3,645 ## Toronto

5,093 6,739 32 26,112 18,360 -30 31,205 25,099 -20 Trois-Rivières 111 106 -5 432 96 -78 543 202 -63 Vancouver

3,497 3,152 -10 17,040 18,084 6 20,537 21,236 3 Victoria

963 674 -30 4,968 552 -89 5,931 1,226 -79 Windsor

918 1,203 31 276 1,284 365 1,194 2,487 108 Winnipeg

2,283 1,589 -30 1,908 2,964 55 4,191 4,553 9















Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 08:13 et diffusé par :