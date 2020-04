Tetra offre de l'expertise réglementaire et en assurance qualité pro-bono à des compagnies qui développent des solutions contre la COVID-19





TETRA BIO-PHARMA SE PORTE VOLONTAIRE POUR GUIDER LES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES EN DISPOSITIFS MÉDICAUX ET EN SOINS DE SANTÉ

OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ - Tetra Bio-Pharma Inc. ("Tetra" ou la "Compagnie") (TSX-V:TBP) (OTCQB:TBPMF), un leader dans la recherche sur de médicaments à base de cannabinoïdes se joint à l'effort de guerre contre la COVID-19 en mobilisant ses équipes réglementaire et d'assurance qualité pour supporter les entreprises Canadiennes qui désirent soumettre leurs produits destinés à la lutte contre cette pandémie à Santé Canada.

Cette semaine Tetra Bio-Pharma a soumis une application pour un Numéro d'Identification de Médicament (DIN) à Santé Canada pour le compte d'une compagnie Canadienne qui produit un désinfectant pour des planchers et autres surfaces planes en milieu hospitaliers/établissements de santé. Tetra a fourni son savoir-faire réglementaire sur une base pro-bono. Ces services pourraient valoir des milliers de dollars s'ils étaient engagés auprès d'un fournisseur privé. De plus l'efficacité et le temps sauvé par cette approche pourrait rapidement engendrer des produits et services essentiels qui sont en grande demande en temps de crise.

« La crise de la COVID-19 n'a aucun précédent à notre époque et par conséquent nécessite une réponse d'une grande collaboration qui vont au-delà des motivations pécuniaires » dixit Dr Guy Chamberland Chef de la Direction et Des Affaires Réglementaires. « Notre équipe est composée de 30 experts dans les secteurs des dispositifs médicaux et des médicaments, chacun d'entre eux possèdent des décennies d'expérience dans leurs connaissances des Affaires Réglementaires pour ce qui est des soumissions aux Agences Réglementaires telles que Santé Canada et la FDA. Tetra jouit également d'une équipe d'Assurance Qualité comptant de nombreuses années d'expérience qui connaissent les normes manufacturières internationales pour la production de médicaments et de dispositifs médicaux. Aidez ces entrepreneurs à obtenir leurs approbations et ce dans des délais éclairs nous permettra de sauver des vies, nous voulons les supporter dans leurs efforts, c'est notre contribution. Nos employés réalisent ces tâches en addition à leurs tâches routinières. Nos priorités demeurent nos études SERENITY© , PLENITUDE© et le HCC -011. »

« Nous sommes engagés à faire tout ce l'on peut pour faire aplatir cette courbe sur la COVID-19 pour que cette menace s'éteigne une fois pour toutes. » dixit Sylvain Chrétien Président chez Tetra. « L'Équipe de Tetra est habituée d'aller aude-là de ces tâches régulières, nos collègues des Affaires Réglementaires et de l'Assurance Qualité ont les compétences pour amener ces produits essentiels plus rapidement sur le marché. Tetra est enchanté de pouvoir utiliser ces ressources internes pour offrir ces services sans pour autant encourir des dépenses additionnelles. »

À propos de Tetra Bio-Pharma

Tetra Bio-Pharma (TSX-V: TBP) (OTCQB: TBPMF) est un chef de file de l'industrie biopharmaceutique en matière de découverte et de développement de médicaments dérivés des cannabinoïdes. L'entreprise exploite un programme clinique approuvé par Santé Canada et évalué par la FDA visant à fournir aux patients et aux professionnels de la santé des médicaments et des traitements innovateurs. Les filiales de Tetra Bio-Pharma travaillent au développement d'un portefeuille de plus en plus important de produits biopharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits vétérinaires contenant du cannabis et d'autres ingrédients à base de plantes médicinales. Ayant placé le patient au coeur de sa mission, Tetra Bio-Pharma s'est engagée à fournir les données scientifiques et les données d'innocuité validées de façon rigoureuse requises par les organismes de règlementation, les médecins et les compagnies d'assurances, afin d'assurer l'intégration de ses produits dans l'industrie biopharmaceutique existante. Pour en savoir davantage, consultez le site : www.tetrabiopharma.com.

