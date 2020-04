IKEA Canada s'engage à verser plus de 2 M$ pour soutenir les collectivités locales touchées par la COVID-19





Des efforts de secours pour soutenir les communautés vulnérables et les services médicaux avec des dons de produits et d'approvisionnements

BURLINGTON, ON, le 8 avril 2020 /CNW/ - IKEA Canada annonce aujourd'hui son engagement à fournir environ 2,3 M$ en dons de produits et d'approvisionnements pour soutenir les collectivités locales touchées par la pandémie de COVID-19. Le détaillant concentrera d'abord ses efforts de secours sur les communautés vulnérables, notamment pour les sans-abri, les nouveaux arrivants, les réfugiés et les enfants, en fournissant des articles d'ameublement pour s'assurer qu'ils ont un foyer accueillant et confortable pendant ces périodes difficiles. IKEA soutiendra également les principaux efforts de secours liés à la COVID-19 en donnant des fournitures pertinentes dans sa gamme aux services médicaux et aux centres de santé.

« Chez IKEA, notre vision est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Aujourd'hui plus que jamais, nous savons que la maison est l'endroit le plus important au monde », a déclaré Michael Ward, PDG et directeur du développement durable chez IKEA Canada. « En fournissant des articles d'ameublement à certaines de nos communautés les plus vulnérables, nous veillons non seulement à répondre à leurs besoins essentiels, mais aussi à leur offrir un foyer confortable et sécuritaire au moment où ils en ont le plus besoin. »

IKEA Canada a mis sur pied un groupe de travail national et collabore actuellement avec son réseau de partenaires de confiance, d'organismes gouvernementaux et d'organismes de bienfaisance enregistrés pour déterminer où les dons peuvent faire la plus grande différence. Le détaillant a déjà collaboré avec Furniture Link, un organisme qui met en contact les entreprises et les collectivités vulnérables, et elle soutiendra plus de 1 500 familles avec des articles d'ameublement nécessaires dans les collectivités partout au Canada. IKEA travaille également en étroite collaboration avec son réseau de partenaires nationaux pour l'emploi des réfugiés afin de fournir des trousses à domicile aux nouveaux arrivants dans le besoin.

D'un océan à l'autre, les magasins et les centres de distribution de IKEA Canada ont déjà commencé à faire des dons aux services médicaux et aux centres de santé. Le détaillant de meubles a fait don de presque 230 000 masques N95 à des hôpitaux et à des centres de soins de santé locaux partout au pays. IKEA Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les services médicaux pour faire don de fournitures urgentes dans sa gamme, comme la literie, les matelas, les jouets pour enfants et la nourriture.

« Nous nous engageons à soutenir les communautés que nous servons, et nous voulons faire tout en notre pouvoir pour soutenir nos travailleurs de première ligne du système de santé qui continuent à travailler sans relâche pour notre santé et notre bien-être pendant cette période sans précédent », a déclaré Melissa Mirowski, gestionnaire du développement durable, IKEA Canada.

Le don de IKEA Canada fait partie de l'engagement mondial du Groupe INGKA à fournir des secours d'urgence dans les 30 pays dans lesquels il exerce ses activités. Le Groupe INGKA a alloué 26 millions d'euros pour protéger la santé et les moyens de subsistance des communautés, des collaborateurs, des fournisseurs et des consommateurs touchés par le coronavirus.

IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 magasins au Canada. L'année passée, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site Web fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

