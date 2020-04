NIOBAY RECOUPE 1,02 % Nb²O? SUR 62 MÈTRES À JAMES BAY NIOBIUM





MONTRÉAL, 08 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d'annoncer des intersections significatives à haute teneur sur le projet James Bay Niobium (le « projet ») dans le Nord de l'Ontario.



La Société est heureuse d'annoncer des résultats d'analyse pour les premiers trois trous (NBY-20-E1 à E3) suite à la finalisation de son programme de forage. Au total, la Société a complété sept trous de forage pour un total de 3 090 mètres. Les résultats des trous de forage restants (NBY-20-E4 à E7) sont en attente et seront publiés lorsque les résultats auront été obtenus, compilés et vérifiés. La Société ne croit pas que la pandémie relative à la COVID-19 provoquera des retards de publication des résultats pour les quatre trous restants.

Un plan de surface montrant l'emplacement des sept trous forés cet hiver est présenté sur la figure 1. La section verticale 200N, où les trois premiers trous de forage ont été complétés, est illustrée sur la figure 2. Les résultats d'analyse divulgués ici et fournis dans le tableau 2 ci-dessous, incluent les faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS : (voir figures 1 et 2)

Trou NBY-20-E1 a recoupé 0,69 % Nb 2 O 5 sur 185 mètres , incluant 1,02 % Nb 2 O 5 sur 61,8 mètres .

a recoupé sur , incluant sur . Trou NBY-20-E2 a recoupé 0,66 % Nb 2 O 5 sur 190 mètres , incluant 0,97 % Nb 2 O 5 sur 62,5 mètres .

a recoupé sur , incluant sur . Trou NBY-20-E3 a recoupé 0,58 % Nb 2 O 5 sur 105 mètres, incluant 0,80 % Nb 2 O 5 sur 15,5 mètres.

Une estimation des ressources minérales sur le gisement James Bay Niobium datée du 31 octobre 2018 a été préparée par Roscoe Postle Associates (« RPA »).

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS DE L'ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES CONFORME AU RÈGLEMENT NI 43-101

Classification Tonnes Teneur Nb 2 O 5 contenu (Mt) (% Nb 2 O 5 ) (Mkg) Indiquées 26,1 0,53 123 Présumées 25,3 0,51 118

« Nous sommes plus que satisfaits des résultats initiaux du programme de forage. Notre objectif principal était d'étendre la zone à haute teneur afin de justifier les dépenses de trésorerie et d'accélérer le remboursement du capital initial; ces premiers résultats confirment définitivement notre hypothèse géologique. La longueur et la teneur des intersections sont significatives, ouvrant une zone importante en profondeur pour un accroissement futur des ressources, et augmentera inévitablement les ressources définies dans le rapport NI 43-101 d'octobre 2018 », a mentionné Claude Dufresne, président et chef de la direction de Les Métaux NioBay inc.

La partie intrusive de James Bay est simple comparativement à plusieurs autres complexes alcalins en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique. Elle contient seulement deux types de roche, est pauvre en contenu minéral de terres rares, n'est pas radioactive et présente des grains particulièrement gros. Le pyrochlore varie en couleurs, allant d'une teinte de miel pâle, à brun foncé ou rougeâtre, et présente fréquemment un découpage spectaculaire tel qu'illustré sur la figure 3 (voir figure 3) .

TABLEAU 2 : INTERVALLES IMPORTANTS DES RÉSULTATS D'ANALYSE DE FORAGE AU DIAMANT

Nom du trou De (m) À (m) Longueur (m) % Nb 2 O 5 NBY-20-E1 93 278 184,4 0,69% Incluant 93 171 78,4 0,57% Incluant 171 233 61,8 1,02% NBY-20-E2 139 329 189,8 0,66% Incluant 139 195 56,0 0,48% Incluant 195 257 62,5 0,97% NBY-20-E3 334 444 110,2 0,58% Incluant 336 348 11,6 0,76% Incluant 392 408 15,5 0,80%

Les longueurs des intervalles divulguées ici représentent de 70 % à 75 % des épaisseurs horizontales réelles.

TABLEAU 3 : INFORMATION DÉTAILLÉES DES TROUS DE FORAGE AU DIAMANT

Nom du trou Coord.

est Coord. nord Azimut Inclinaison Longueur Section Statut NBY-20-E1 526296 5632105 81 -50 349 m 200N Analysé NBY-20-E2 526296 5632105 81 -63 388 m 200N Analysé NBY-20-E3 526147 5632074 81 -50 465 m 200N Analysé NBY-20-E4 526179 5632143 81 -45 441 m 400N Au labo NBY-20-E5 526182 5632206 81 -50 444 m 600N Au labo NBY-20-E6 526120 5632131 81 -45 498 m 400N Au labo NBY-20-E7 526122 5632194 81 -50 504 m 600N Au labo

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ / ASSURANCE QUALITÉ (CQ/AQ)

Les carottes de forage ont été séparées en deux, l'une des moitiés étant remise dans la boîte de carottes pour entreposage sur le site, tandis que l'autre moitié a été placée dans un sac de plastique scellé muni d'une étiquette d'échantillon et ensuite envoyé au laboratoire de SGS Lakefield à Cochrane, Ontario.

Chez SGS Lakefield, les échantillons de moitié de carottes de forage ont été broyées à une échelle de maille de 6 à 10 avant de séparer des sous-échantillons pour analyse. Le Nb 2 O 5 a été analysé par fluorescence aux rayons X (FX), tandis que le reste des éléments ont été analysés par balayage multiéléments de type ICP AES/MS. Les résultats d'analyses des échantillons-type et des échantillons stériles selon la procédure de CQ/AQ sont conformes aux valeurs anticipées de Nb 2 O 5 .

PERSONNE QUALIFIÉE

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jacquelin Gauthier, géo. et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. M. Gauthier est vice-président, géologie, de Les Métaux NioBay inc.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d'exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d'une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les énoncés liés aux intentions de la Société d'augmenter ses ressources en niobium. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l'imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ :

Claude Dufresne, ing.

Président et chef de la direction

Les Métaux NioBay inc.

Tél.: 514 866-6500

Courriel : cdufresne@niobaymetals.com

Site web : www.niobaymetals.com

