Changement de direction du Groupe IFCO

MUNICH, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le comité consultatif du Groupe IFCO a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre d'un processus de succession prévu de longue date, Wolfgang Orgeldinger quittera ses fonctions de PDG du Groupe IFCO et qu'il sera remplacé à ce poste par Michael Pooley. M. Michael Pooley exercera les responsabilités de Président Directeur Général à partir du 1er juillet 2020.

Arrivé dans l'entreprise en 2000, Wolfgang Orgeldinger a transformé avec succès IFCO au cours des 20 dernières années, d'abord au poste de directeur des opérations et depuis 2013 à celui de PDG. Il maintiendra son engagement envers IFCO Group et continuera à soutenir le Groupe en intégrant le comité consultatif. Ce transfert a été planifié de longue date en étroite collaboration entre Wolfgang Orgeldinger et le comité consultatif. Il vise à assurer une transition sans heurt au cours des prochaines semaines.

Michael Pooley est un penseur stratégique qui a mené avec succès des opérations de développement de la croissance et de changements de grande envergure au sein des Groupes Brambles et Exova. Ayant travaillé pendant plus de 25 ans dans la gestion, la vente et l'exploitation d'entreprises, il possède une expérience très pertinente dans notre secteur, plus particulièrement dans le domaine de la mutualisation et de la vente au détail. Michael est connu pour son savoir numérique, notamment dans le domaine du suivi et de la traçabilité, ainsi que dans l'analyse du Big Data. Il a obtenu en 1990 un diplôme d'ingénieur en génie mécanique avec mention à l'université de Bath et il est titulaire d'un MBA du Henley Management College.

Stephan Förschle a déclaré au nom du comité consultatif : « Nous tenons à remercier Wolfgang pour son engagement et sa contribution remarquables au succès d'IFCO et pour son soutien marqué au cours des douze derniers mois qui ont suivi le transfert de propriété. Wolfgang a supervisé au cours des 20 dernières années le développement d'IFCO, pour en faire le premier fournisseur mondial de solutions de casiers en plastique réutilisables (RPC - Reusable Plastic Crates). Nous lui sommes très reconnaissants de continuer à soutenir IFCO ainsi que nos clients en qualité de membre du comité consultatif. » Et M. Förschle d'ajouter : « En collaboration étroite avec Wolfgang, nous avons mené des recherches approfondies pour identifier Michael. Nous sommes convaincus que Michael poursuivra avec succès la stratégie d'IFCO et soutiendra l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise grâce à des produits innovants, des solutions numériques et des services de premier plan, tout en étant déterminé à répondre aux attentes de nos clients, voire à les dépasser. Michael connaît très bien IFCO, ainsi qu'un certain nombre de nos clients depuis son passage chez Brambles. Il possède des compétences opérationnelles, techniques et numériques qu'il associe à une réflexion commerciale. De même, il porte un intérêt très marqué à la mise sur le marché. »

Wolfgang Orgeldinger explique: « Depuis que j'ai intégré IFCO en décembre 2000, nous avons transformé un petit acteur de niche générant un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros en un leader mondial du secteur du RPC dont le volume annuel des ventes dépasse le milliard d'euros. L'équipe d'IFCO a réussi à pénétrer de nouveaux marchés, tout en élargissant régulièrement sa clientèle, en développant son offre de produits et de services et en améliorant son fonctionnement. Nous avons ainsi connu une croissance forte et constante, même lorsque la conjoncture économique était difficile. L'année dernière, nous avons géré avec succès le transfert de propriété. Sachant que le Groupe IFCO est maintenant entre de bonnes mains, c'est le bon moment pour moi de quitter mes fonctions de PDG. Je me réjouis de continuer à soutenir la société dans mon nouveau rôle de membre du comité consultatif et je suis impatient de voir Michael Pooley et toute l'équipe écrire le prochain chapitre du succès durable d'IFCO. »

IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les aliments frais, au service de clients dans plus de 50 pays. IFCO exploite un parc de plus de 314 millions de bacs plastique réutilisables à l'échelle mondiale utilisés chaque année pour plus de 1,7 milliard d'expéditions de produits frais (fruits et légumes, viande, volaille, oeufs, produits de boulangerie, produits de la mer...) des producteurs aux détaillants. Les bacs plastique réutilisables IFCO préservent de manière optimale la qualité et la fraicheur des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental, par rapport aux emballages à usage unique. Site: www.ifco.com

