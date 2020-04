Allstate du Canada remettra plus de 30 millions de dollars à ses clients d'assurance automobile en lien avec la pandémie





MARKHAM, ON, le 8 avril 2020 /CNW/ - Le Groupe Allstate du Canada (GAC) - qui comprend Allstate du Canada, compagnie d'assurance, Pembridge, compagnie d'assurance et Pafco, compagnie d'assurance - annonce aujourd'hui sa remise « Je reste à la maison » de plus de 30 millions de dollars, qu'elle offrira à ses clients d'assurance automobile. Il s'agit de la dernière de ses mesures visant à soutenir ses clients pendant la pandémie de la COVID-19.

Tous les clients des compagnies Allstate, Pembridge et Pafco détenant une police automobile en vigueur en date d'aujourd'hui seront admissibles à une remise unique correspondant à environ 25 % d'une mensualité de leur assurance automobile. Ils peuvent s'attendre à recevoir un chèque à cet effet au mois de mai.

« Depuis 1953, nous travaillons sans relâche pour que nos clients soient en bonnes mains. Et c'est plus vrai que jamais aujourd'hui, exprime Ryan Michel, président et chef de l'exploitation d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance. Notre engagement consiste à mettre nos clients au coeur de nos priorités en déployant force, expérience et approche humaine. La remise aidera nos clients à faire face aux bouleversements causés par la COVID-19, que ce soit parce qu'ils doivent s'imposer des restrictions ou changer leurs pratiques de travail, ou parce qu'ils subissent un fardeau financier supplémentaire. Nous avons évidemment observé que les gens conduisent moins durant cette période éprouvante, et la tendance devrait se poursuivre en avril et en mai. Puisque cela signifie qu'il y aura moins de risques d'accident sur les routes, nous avons pris la décision de remettre plus de 30 millions de dollars à nos clients, ajoute-t-il. C'était la chose à faire. »

Le Groupe Allstate du Canada, par l'entremise de son réseau de conseillers de confiance, continuera de soutenir étroitement ses clients, leur fournissant des services de prévention et de protection au moment où ils en ont le plus besoin. Son offre de solutions sur mesure sera ainsi revue régulièrement, en fonction de l'évolution de l'état d'urgence provoquée par la pandémie.

Voici des exemples d'autres arrangements qui ont déjà été établis par le GAC pour soutenir ses clients :

Paiements différés

Nos clients aux prises avec des difficultés financières auront la possibilité de repousser l'échéance de certains paiements, jusqu'à un maximum de 90 jours.

Extension de la protection

Nos clients qui utilisent leur véhicule personnel à des fins commerciales pour livrer de la nourriture, des médicaments ou des épiceries auront accès à une extension de leur protection d'assurance. En temps normal, l'assurance automobile standard couvrant les véhicules personnels exclut ce type de risque.

Les clients du GAC sont invités à explorer les outils en ligne et numériques mis à leur disposition, et à communiquer avec leur agent ou courtier pour discuter de solutions qui pourraient leur convenir.

