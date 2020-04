Roche Canada lance la coalition sur les données scientifiques pour mettre de l'avant des solutions contre la COVID-19





La coalition a créé une banque publique centralisée pour améliorer la recherche.

MISSISSAUGA, ON, le 8 avril 2020 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer le lancement de la coalition sur les données scientifiques (Roche Data Science Coalition), un groupe d'organisations publiques et privées partageant les mêmes idées et s'engageant à travailler avec la communauté mondiale pour mettre au point des solutions visant à surmonter les défis posés par la pandémie de COVID-19.

Pour répondre de façon efficace à la pandémie de COVID-19, il faut de l'information concrète pour soutenir les patients, les professionnels de la santé de première ligne, les institutions de santé, les chaînes d'approvisionnement et le gouvernement. La coalition des données scientifiques de Roche Canada estime que le partage des connaissances et des données relatives aux soins de santé est un moyen important de soutenir cette démarche, afin de mieux informer les patients et les décideurs du système de santé.

La coalition a établi un lieu centralisé pour partager des ensembles de données démographiques préparées accessibles au public, qui proviendront de sources mondiales et serviront à améliorer la recherche sur la COVID-19. Il s'agira essentiellement de voir comment la pandémie est gérée à l'échelle mondiale, et de fournir à la communauté scientifique et de recherche une base solide pour les travaux actuels et futurs sur les données concernant les patients atteints de COVID-19.

Comme les données provenant des patients forment une base importante pour comprendre la COVID-19 et y répondre, la coalition offre également un outil d'auto-évaluation pour les patients, que tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir la COVID-19 ou qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 (qui suivent actuellement un traitement ou qui sont rétablis) pourront utiliser. Les patients peuvent signaler leurs propres données et un ensemble de données anonymisées sur la COVID-19 sera préparé et partagé avec la coalition sur les données scientifiques de Roche Canada, qui les mettra à la disposition de la communauté de recherche dans la banque de données. Les patients pourront également présenter ces données à leur professionnel de la santé afin que celui-ci s'en serve pour avoir un aperçu des symptômes et des antécédents médicaux, l'aidant à faire une évaluation éclairée et efficace en fonction des données relatives au patient.

La coalition a officiellement lancé un défi administré par Kaggle, une communauté en ligne de scientifiques se spécialisant en données et d'apprenants machine, intitulé UNCOVER (United Network for COVid-19 Data Exploration and Research) (Réseau uni pour l'exploration des données et de la recherche sur COVid-19). Les ensembles de données de la coalition de Roche Canada seront accessibles au public sur le site Web de Kaggle, qui fera appel à une communauté de 4,3 millions d'usagers pour répondre aux questions centrées sur la gestion de la capacité et les études de recherche sur la COVID-19. Les données pourront aussi peut-être aider à identifier des contraintes immédiates relatives aux ressources et à la capacité pour ce qui est du traitement de la population mondiale de patients atteints de COVID-19.

« Il est essentiel que les données sur la COVID-19 soient regroupées et accessibles afin de faire face à cette pandémie. De concert avec nos collaborateurs, cette banque centralisée de données accessibles au public et signalées par les patients peut aider à accélérer la recherche et à mobiliser les connaissances à l'échelle mondiale, » a déclaré Fanny Sie, partenaire, Soins de santé stratégiques, Intelligence artificielle et santé numérique chez Roche Canada.

