Esri et les Nations Unies s'associent pour fournir des ressources de données aux pays frappés par la COVID-19

Esri, le leader mondial du renseignement de localisation, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, pour offrir sa technologie de cartographie et d'analyse aux états membres afin de faciliter leur accès et leur visualisation des données nécessaires dans leur lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus. Ces pays peuvent désormais utiliser les logiciels et les outils qui leur permettront d'appartenir à un réseau fédéré de hubs de données sur la COVID-19. Un hub est une plateforme d'engagement communautaire en nuage, qui organise des personnes, des données et des outils par le biais d'initiatives fondées sur les informations.

« Alors que nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent, le monde n'a jamais eu un besoin aussi urgent d'un accès facile à des données fiables et actualisées qu'aujourd'hui », a déclaré Stefan Schweinfest, directeur de la Division de statistique des Nations Unies. « Le suivi des tendances de la pandémie, l'identification des groupes les plus vulnérables, et la compréhension de l'impact de la crise sur tous les secteurs de la société et de l'économie sont les besoins les plus pressants de la communauté mondiale des statistiques et des données. Ce partenariat offre un outil important facilement accessible et utilisable par n'importe quel bureau de statistique national. »

Avec un hub, les organisations peuvent exploiter leurs données et leur technologie existantes et travailler de concert avec des parties prenantes internes et externes pour suivre les progrès, améliorer les résultats, et créer des politiques applicables. Ce nouveau réseau international de hubs permettra aux pays de maximiser la communication, la collaboration et le partage de données. En plaçant ces données dans un contexte géographique, les hubs donnent aux gouvernements, aux ONG, aux groupes de citoyens et à d'autres organisations une compréhension plus profonde et plus complexe des problèmes auxquels leurs communautés sont confrontées.

« Nous nous engageons à aider le monde à résoudre les problèmes liés à la COVID-19 », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Grâce à nos hubs, nous espérons fournir aux Nations Unies et à tous ses états membres les outils dont ils ont besoin pour comprendre et surmonter les obstacles uniques et distincts qu'une crise mondiale comme cette pandémie pose aux nations. »

La disponibilité de modèles prêts à l'emploi aide également les bureaux de statistique nationaux à se mettre rapidement à niveau pour créer leurs propres sites de données ouvertes sur la COVID-19. Cela leur permet de répondre à la demande urgente en données et en renseignements, de leurs circonscriptions, concernant des questions telles que les populations vulnérables, les emplacements des hôpitaux, les cas actifs, et bien plus.

Pour en savoir plus sur le réseau fédéré de hubs de données sur la COVID-19, visitez covid-19-data.unstatshub.org/.

