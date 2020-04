Xinhua Silk Road : Une ville de Chine centrale démarre la diffusion en ligne et en direct du festival culturel de la pivoine





PÉKIN, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 38e festival culturel de la pivoine de Luoyang a démarré lundi à Luoyang, dans la province du Henan, en Chine centrale. En raison de la nouvelle épidémie du coronavirus, le festival de cette année apporte des fleurs en ligne et offre aux gens qui restent à la maison la chance de se joindre au public sur place.

L'événement a été diffusé en direct pendant 24 heures à partir de 10 h lundi et comprenait 24 chapitres répartis en 8 sections, montrant le beau paysage en fleurs de Luoyang, ainsi que la culture et l'histoire de la ville, ses paysages naturels, ses constructions urbaines et sa cuisine locale.

La diffusion en direct était effectuée en studio et par le biais d'une connexion en direct. Des caméras ont été installées et braquées sur les pivoines, afin que les téléspectateurs puissent regarder les fleurs s'épanouir en temps réel. De plus, des dizaines de journalistes sont allés à différents endroits dans la ville pour montrer l'ensemble des caractéristiques de Luoyang et proposer une couverture médiatique en direct.

Les utilisateurs en ligne peuvent également suivre la diffusion en direct d'autres sites pittoresques de la ville, tels que les grottes de Longmen et le musée du site d'Erlitou, la capitale de la dynastie Xia.

Des récitals de poésie ont eu lieu tout au long de la journée. Durant la nuit, un spectacle lumineux a été retransmis en direct, comprenant des projections holographiques et de superbes effets lumineux présentant la beauté nocturne de la ville.

Luoyang a organisé le premier festival culturel de la pivoine en 1983, un an après que la pivoine ait été nommée la fleur de la ville. La ville compte maintenant plusieurs jardins où l'on fait grandir et se reproduire plus de 1 200 variétés de pivoines, avec des zones de plantation dépassant 220 kilomètres carrés.

La diffusion en direct de cet événement combine la diffusion sur Internet, la diffusion télévisuelle et l'interaction sur réseau pour pleinement mettre en valeur les pivoines en fleurs, la culture et l'histoire, ainsi que le développement économique et social de Luoyang. Cet événement permet d'accentuer l'influence du réseau médiatique pour le festival culturel de la pivoine et la popularité de Luoyang, tout en stimulant efficacement la consommation liée au tourisme, l'investissement économique et en créant une situation favorable pour attirer plus de touristes à Luoyang après l'épidémie du COVID-19.

Cette diffusion en direct est parrainée par le département de publicité du Comité municipal du Parti communiste chinois de Luoyang et réalisée par le centre de services du festival de Luoyang, le bureau municipal de Luoyang pour le cyberespace et la station de radio et de télévision de Luoyang.

