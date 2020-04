Test rapide de dépistage de la COVID-19 - Spartan Bioscience conclut une entente avec le gouvernement du Québec





OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - La compagnie canadienne Spartan Bioscience est fière d'annoncer la conclusion d'une entente avec le gouvernement du Québec pour l'achat d'un tout nouveau test de dépistage de la COVID-19 moléculaire, qui permet d'obtenir une réponse en 30 minutes, sans déplacement d'échantillons en laboratoire.

Spartan Bioscience a été fondée en 2005 par le Dr Paul Lem qui souhaitait rendre plus accessibles les tests d'ADN afin d'obtenir des diagnostics et permettre aux patients d'obtenir les traitements appropriés plus rapidement. Après plusieurs années de recherche, Spartan a développé le plus petit analyseur d'ADN au monde, le Cube Spartan. D'une dimension de 4 pouces par 4 pouces et pesant 1,6 kg, soit l'équivalent d'une tasse à café, la technologie de Spartan est approuvée par Santé Canada, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le CE IVD en Europe. Il est actuellement utilisé dans des domaines aussi divers que les maladies infectieuses, la médecine de précision et la sécurité sanitaire des aliments et de l'eau.

Lutte à la COVID-19

Dans le cadre de la pandémie actuelle, le Cube Spartan devient un atout considérable essentiellement par sa rapidité d'analyse et la grande mobilité qu'il peut procurer aux professionnels responsables de la détection. En effet, l'appareil permet l'analyse d'échantillons sur place sans aucun déplacement en laboratoire et livre ses résultats en approximativement 30 minutes.

Santé Canada a émis son autorisation de mise en vente conditionnelle de la technologie pour le dépistage de la COVID-19 le 26 mars dernier et devrait émettre ses autorisations finales au cours des prochains jours. Lorsque les autorisations finales seront données, l'entreprise sera en mesure de procéder à la production et la livraison de 10 000 tests par semaine au départ, pour atteindre graduellement une production de plus de 100 000 tests par semaine.

« Dès le début de la crise de la COVID-19, nous avons constaté les enjeux d'accès aux tests que vivaient les différents gouvernements au Canada. Nous avons donc décidé de réorienter toutes nos activités afin d'adapter le Cube Spartan au dépistage de la maladie. Nous sommes fiers d'avoir réussi à développer un test rapide, sans déplacement d'échantillons, qui facilitera le travail des milliers de travailleurs de la santé et rassurera les patients. Le gouvernement du Québec a rapidement vu ces avantages. Nous sommes très heureux d'avoir pu conclure une entente afin d'amener le test au Québec, et ainsi y participer à l'effort collectif de lutte contre la COVID-19. »

Outre le gouvernement du Québec, les gouvernements du Canada, de l'Ontario et de l'Alberta ont conclu des ententes avec Spartan Bioscience.

