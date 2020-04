Druide à la rescousse de sa clientèle en télétravail avec Antidote Web





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - Druide informatique répond aux appels à l'aide en mettant gratuitement à la disposition de sa clientèle multiposte l'édition infonuagique d'Antidote dont le lancement commercial est prévu plus tard cette année. Ayant reçu des demandes de sa clientèle temporairement privée d'Antidote 10 à cause de l'isolement sanitaire, Druide a mis ses équipes à l'oeuvre afin d'offrir rapidement une solution pour que les utilisateurs en télétravail retrouvent l'accès à leur logiciel d'aide à la rédaction.

« Nous recevons plusieurs demandes de nos clientes multipostes dont les utilisateurs coincés à la maison se retrouvent sans accès à leurs outils habituels. Comme Antidote est utilisé dans de nombreuses entreprises et institutions d'enseignement, nous avons travaillé d'arrache-pied pour finaliser Antidote Web et répondre à cet appel à l'aide » explique André d'Orsonnens, président du conseil et chef de la direction de Druide.

« Antidote Web, l'édition infonuagique, offre les trois grands outils linguistiques qui ont fait la réputation d'Antidote?: correcteur, dictionnaires et guides » rappelle Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d'Antidote. « La principale différence est que ces outils s'ouvrent dans un navigateur Web plutôt que dans les fenêtres habituelles d'Antidote 10. De cette façon, Antidote Web fonctionne sur n'importe quel ordinateur muni d'un accès Internet, ce qui est fort pratique en situation de télétravail ».

Les outils d'Antidote Web peuvent être appelés à partir de la plupart des applications Web (Gmail, Google Docs, Hotmail, etc.), incluant les principaux outils de télétravail?: MS Teams, Slack, Skype, etc. De plus, en installant l'utilitaire Connectix, téléchargeable gratuitement, Antidote Web peut même corriger le texte d'applications locales comme MS Word, MS PowerPoint, Apple Mail, Pages, etc. Ainsi, les utilisateurs d'Antidote bénéficient d'une intégration efficace, tant avec des applications infonuagiques que locales.

« Notre collège détient une licence de site en vertu de laquelle Antidote 10 est installé sur tous nos postes », explique Alexandre Lupien, directeur des technologies de l'information du Collège Ahuntsic. « Avec la fermeture sanitaire récemment prolongée jusqu'au 1er mai, notre personnel et nos étudiants sont privés de leur Antidote, qui est pourtant un service important pour tous et toutes. Je remercie Druide pour cet abonnement infonuagique dont bénéficieront les 28 000 personnes de la communauté du Collège. »

L'abonnement à l'édition infonuagique d'Antidote est offert gratuitement jusqu'au 30 juin 2020 aux organisations détentrices d'une licence multiposte assortie d'un abonnement au Programme de maintenance Antidote (PMA), peu importe l'édition, ainsi qu'aux institutions détentrices d'une licence de site scolaire. Les responsables de ces licences peuvent contacter le service commercial de Druide pour en profiter.

Rappelons que les propriétaires d'une licence monoposte d'Antidote 10, qu'elle ait été acquise en boite ou par téléchargement, bénéficient déjà d'un abonnement gratuit à Antidote Web. Cette offre est maintenant prolongée jusqu'au 30 juin 2020. Tous les détails dans l'Espace client sur druide.com.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

