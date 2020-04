Bourse de recherche UMQ - L'appel de candidatures 2020 est lancé!





MONTRÉAL, le 8 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2020 de la Bourse de recherche UMQ sur les municipalités québécoises et invite les étudiantes et étudiants à la maîtrise admissibles à soumettre leur dossier de candidature d'ici le 29 mai 2020.

D'une valeur de 10 000 $, la Bourse de recherche UMQ, créée en 2019 à l'occasion du centenaire de fondation de l'Union, vise à améliorer la connaissance sur les municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises et les questions liées à la gouvernance municipale, au territoire, aux infrastructures ou à la fiscalité.

La Bourse de recherche UMQ est remise grâce au soutien financier d'Énergir. Les détails relatifs à l'appel de candidatures et aux critères de sélection sont disponibles sur le site Web de l'Union.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

