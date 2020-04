SIAE MICROELETTRONICA donne la priorité aux équipements pour véhicules d'intervention en zone sinistrée





L'Italie traverse des heures difficiles en raison de la pandémie de COVID-19.

De nombreux hôpitaux de campagne destinés à augmenter les capacités d'assistance médicale ont été établis à proximité des hôpitaux municipaux afin de répondre au besoin croissant d'espaces de récupération.

En conséquence, le renforcement de la connectivité du réseau de télécommunications sur ces sites constitue une priorité. Ces installations nécessitent un accès continu aux services vocaux et de données pour demeurer opérationnelles à tout moment.

Dans ce cadre, l'un des opérateurs mobiles italiens de premier rang procède actuellement au déploiement d'une flotte de véhicules d'intervention en zone sinistrée. Ces véhicules sont équipés d'une tour mobile extensible et pourvus de la technologie de transport sans fil. Stationnés sur des sites fondamentaux, ils renforcent immédiatement la couverture mobile en atténuant la congestion du réseau.

Une fois ces équipements mis sous tension, une liaison radio par ondes ultracourtes peut être établie et entrer en service en quelques heures, que le véhicule soit dans un environnement urbain ou rural, ce qui permet au point d'accès mobile d'être exploité n'importe où dans les plus brefs délais.

L'entreprise SIAE MICROELETTRONICA poursuit actuellement ses opérations et donne la priorité aux livraisons de produits destinés à équiper ces véhicules d'intervention en zone sinistrée, dans le cadre d'une collaboration renouvelée portant sur ce type de véhicules et ayant déjà été couronnée de succès par le passé. L'un d'eux est déjà utilisé en Lombardie et d'autres pourront être mis en service ces prochains jours.

À l'ère moderne et particulièrement en période de crise, la connectivité vocale et des données est primordiale pour les personnes contraintes de rester à la maison loin de leurs amis et de leurs familles et qui comptent sur la visioconférence et l'apprentissage en ligne pour continuer à vivre jour après jour. L'écosystème industriel mise sur le smart working, la visioconférence et les plateformes de communication pour rester opérationnel même si ses effectifs se tiennent à distance, et c'est également une nécessité pour tous les travailleurs de la santé et de la sécurité qui soutiennent la coordination nationale de lutte contre l'explosion des urgences.

Les solides sociétés nationales et infrastructures de télécommunications se révèlent à nouveau être des atouts stratégiques pour le pays, une nécessité première en ces temps de crise.

De telles initiatives ne se limitent pas à l'Italie et SIAE MICROELETTRONICA fait passer en premier toute demande de production de dispositifs inhérents à ces projets.

À propos de SIAE MICROELETTRONICA :

SIAE MICROELETTRONICA est un chef de file dans le domaine des technologies de communication sans fil, qui propose aux opérateurs des solutions perfectionnées pour le transport, les services et la conception de réseaux à ondes ultracourtes et millimétriques, tout en se concentrant principalement sur le backhaul mobile. SIAE MICROELETTRONICA conçoit et produit ses propres composants RF qui lui permettent d'assurer la liaison entre son laboratoire RF, ses salles blanches et son site complet d'assemblage de produits. http://www.siaemic.com

