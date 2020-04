IDEMIA, ZWIPE et IDEX franchissent une étape importante pour le lancement de cartes de paiement biométriques de nouvelle génération





À la suite de l'accord exclusif de partenariat et de distribution conclu entre IDEMIA et ZWIPE, les deux entreprises annoncent la livraison des premiers prototypes de la nouvelle puce afin de procéder à de nouvelles vérifications et certifications suite au succès des premiers tests d'activation. Cette nouvelle plateforme va désormais poursuivre les prochaines étapes de son développement afin de permettre une première commercialisation au second semestre 2020, suivie d'un déploiement plus large courant 2021.

Dans le cadre de l'accord signé avec IDEMIA, IDEX fournira les capteurs intégrés à cette nouvelle génération de cartes de paiement biométriques. Cet accord renforce une collaboration de longue date entre IDEMIA et IDEX pour le développement de cartes de paiement biométriques. Il comprend également un accord de propriété intellectuelle sous licence signé en octobre 20193.

En s'associant avec ZWIPE et IDEX pour la production de nouvelles cartes de paiement biométriques, permettant de diminuer significativement les coûts, IDEMIA accompagne la croissance du marché des cartes biométriques et ouvre la voie à une production rapide en gros volumes, qui profitera à terme aux émetteurs et aux possesseurs de cartes.

Amanda Gourbault, Vice-présidente exécutive pour les activités liées aux institutions financières chez IDEMIA, déclare : « Cette étape majeure démontre que le développement de notre carte biométrique F.CODE de nouvelle génération se déroule comme prévu, permettant une première commercialisation au second semestre 2020. Nous pourrons ainsi, avec nos partenaires commerciaux, valoriser notre expertise de pointe en matière de conception et de fabrication de cartes de paiement biométriques ».

André Løvestam, CEO de Zwipe, ajoute : « Nous sommes ravis de cette avancée et convaincus que le déploiement de cette plateforme avec IDEMIA servira de catalyseur afin de créer de la valeur sur le long terme pour les actionnaires, de permettre une percée technologique nécessaire pour façonner l'avenir du marché des cartes de paiement biométriques et d'être une source de réussite commerciale pour ZWIPE. Nous sommes assurés que les échéances du projet seront respectées et que les objectifs de réduction de coût unitaire des cartes de paiement biométriques seront atteints. »

Vince Graziani, CEO d'IDEX, précise : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par IDEMIA. Nous nous réjouissons d'avance de pouvoir poursuivre notre collaboration avec ce groupe leader des solutions d'authentification et de commencer à travailler avec ZWIPE pour la commercialisation de cartes de paiement biométriques auprès du grand public. L'obtention de ce marché auprès de l'un des plus importants fabricants de cartes au monde valide notre conception de produit sans puce, qui garantit d'excellents résultats à un prix attractif. »

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IdemiaGroup sur Twitter

