L'API vidéo de Vonage connaît une forte demande alors que les besoins en matière de travail à distance, de télésanté et d'éducation en ligne augmentent dans un contexte de crise de la santé publique





Vonage (Nasdaq: VG), un leader mondial des communications en cloud computing, annonce la prolongation jusqu'à la fin de l'année de la disponibilité gratuite de son produit de collaboration vidéo pour PC et portables, Vonage Video Conferencing (VVC) à destination des entreprises. VVC, et la suite complète de solutions de communication vidéo de Vonage, répondent au besoin croissant de rester connectés pendant la crise sanitaire mondiale.

Vonage video est un leader mondial des solutions vidéo webRTC depuis l'établissement de la norme webRTC en 2012. La vidéoconférence de Vonage est basée sur l'API vidéo de Vonage, qui permet à toute organisation d'intégrer des flux vidéo dans tout logiciel ou service qui en a besoin, mobile ou web.

L'API vidéo de Vonage a connu une croissance très significative au cours des trois derniers mois, en particulier dans les secteurs de la télésanté, des réseaux sociaux, de l'éducation, et a fourni plus de 50 milliards de minutes de vidéo depuis sa création, dans un nombre très important de cas d'utilisation.

Effectuez des téléconsultations de n'importe ou avec Vonage

En plus d'alimenter la solution de vidéoconférence gratuite de Vonage et Vonage Meetings, l'API vidéo de Vonage est tout-à-fait adaptée aux sociétés de télémédecine et téléconsultation.. Les établissements de santé étant à la limite de leur capacité, il existe un besoin croissant de solutions vidéo pour aider le corps médical à répondre aux besoins des patients et à leur fournir la continuité de suivi via des appels video, continuité qu'il est très difficile de proposer sans téléconsultation. "Si la vidéoconférence a fait la une des journaux ces derniers temps, la croissance des applications basées sur la vidéo est encore plus importante. Plus particulièrement, les applications vidéo permettent de fournir des services de télésanté, téléconsultation essentiels en cette période de crise de santé publique," a déclaré Alan Masarek, PDG de Vonage. " Fort d'une longue histoire en tant que leader de la vidéo, Vonage permet la mise en place de solutions pour de nombreux services de télésanté parmi les plus importants au monde, notamment Teladoc, Babylon Healthcare, InTouch Health, Sanvello Health, DocPlanner Group, Doctolib et bien d'autres encore."

Utilisez la vidéoconférence Vonage à partir de votre PC, et portable pour communiquer en face à face n'importe où

Grâce à la vidéoconférence de Vonage, les organisations bénéficient d'une connectivité vidéo mobile et de bureau de haute qualité et facile à utiliser. Les utilisateurs de la vidéoconférence de Vonage n'ont pas besoin d'être des clients de Vonage, de signer un contrat, de voir de la publicité de tiers ou même de s'inscrire au service pour profiter de ses capacités vidéo.

Contrairement à d'autres services vidéo gratuits, la vidéoconférence de Vonage est facile à utiliser et disponible en quelques secondes :

? Support Web pour les utilisateurs de PC et de téléphones portables

? Pas d'inscription

? Pas de téléchargement

? Pas de limite de réunions

? Pas de durée de réunion à respecter

L'API vidéo de Vonage permet également d'alimenter le service de collaboration vidéo de bureau et portable existant de la société, Vonage Meetings, qui est intégrée à la solution de communications unifiées de Vonage Business Communications. Cependant, pour les organisations qui n'ont pas besoin d'une solution complète dans le cloud en ce moment, la vidéoconférence de Vonage est une excellente alternative pour garder les gens connectés pendant cette période où les besoins sont importants.

La vidéoconférence de Vonage permet aux familles de rester connectées

Reconnaissant que la vidéo est essentielle pour maintenir les gens en contact avec leur famille et leurs amis, la société a mis la vidéoconférence de Vonage à la disposition de plus d'un million de clients du service téléphonique domestique, en plus du grand public. Toute personne qui souhaite utiliser le service peut simplement ouvrir son navigateur web à partir d'un ordinateur ou d'un portable et se rendre sur https://freeconferencing.vonage.com/ pour activer une vidéoconférence en quelques secondes. Un guide pratique et simple est également disponible sur le site web.

La disponibilité et la sécurité sont cruciales

Dans le cadre de ce déploiement à grande échelle du travail à distance dans le monde entier, la disponibilité des services, la sécurité et le respect de la vie privée restent une priorité absolue. La vidéo de Vonage intègre les meilleures pratiques de l'industrie dans ces domaines, notamment :

? Des logiciels et des infrastructures conçus pour une haute disponibilité sur une technologie de cloud public géo-redondante, avec la capacité d'évoluer pour répondre à une utilisation et une demande de bande passante croissantes;

? Une architecture de microservices avec une surveillance robuste pour assurer une vue en temps réel des performances;

? Des outils et des technologies de surveillance de pointe, un centre d'exploitation de réseau 24x7 et un effectif mondial pour assurer la disponibilité d'ingénieurs experts 24x7 afin de soutenir les clients dans le monde entier

? Des API de communication sous-jacentes identiques à celles qui ont été exploitées par les développeurs du monde entier pour créer des solutions vidéo conformes aux normes HIPAA et RGPD.

À propos de Vonage

Vonage redéfinit une fois de plus les communications commerciales. Nous rendons les communications plus flexibles, plus intelligentes et plus personnelles, afin d'aider les entreprises du monde entier à garder une longueur d'avance. Nous fournissons des communications unifiées, des centres de contact et des API de communication programmables, construits sur la plateforme de communication en cloud la plus flexible au monde. Fidèle à nos racines de perturbateur technologique, notre approche flexible nous aide à mieux répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de collaboration, de communication et d'expérience client, et ce, sur tous les canaux de communication. Vonage Holdings Corp. est basée dans le New Jersey, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Israël, en Australie et en Asie. Pour suivre Vonage sur Twitter, veuillez visiter twitter.com/vonage. Pour devenir fan sur Facebook, rendez-vous sur facebook.com/vonage. Pour vous abonner sur YouTube, visitez youtube.com/vonage.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 avril 2020 à 02:50 et diffusé par :