Cogeco Communications publie ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020

Les produits sont demeurés essentiellement stables (augmentation de 0,9 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour se chiffrer à 586,5 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) a diminué de 1,1 % (0,7 % selon un taux de change constant), pour atteindre 277,4 millions $.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,58 $ par action a été déclaré.

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 29 février 2020, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

PANDÉMIE DE LA COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a des répercussions profondes sur la population mondiale et sur les nombreuses économies. En ces temps de crise, l'accès à nos services Internet, de vidéo et de téléphonie est d'une importance capitale et ces services sont considérés comme essentiels. Afin de pouvoir continuer de fournir à nos clients le niveau de service habituel, Cogeco Communications a mis en oeuvre, de façon proactive, plusieurs changements opérationnels au sein des deux provinces canadiennes et des onze États américains où elle exerce ses activités. Parmi les mesures prises, la Société a donné de façon proactive la directive à la majorité de ses employés de travailler à domicile et elle a mis en place plusieurs mesures visant à assurer la sécurité de ses clients et celle de ses employés qui doivent travailler sur le terrain ou sur la route. Nous avons également substitué la plupart des visites chez les clients par des procédures d'auto-installation et des travaux de réparation effectués à distance, modifié le fonctionnement des magasins de sorte à pouvoir effectuer les tâches nécessaires à distance, augmenté la capacité réseau et offert aux clients des mesures de soutien temporaire en cette période de crise. Nous sommes très satisfaits du plan complexe que nous avons rapidement mis en place et nous resterons à l'affût de tout autre changement opérationnel qui pourrait selon nous être justifié dans les circonstances.

PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR L'EXERCICE 2020

Cogeco Communications rétracte ses projections financières pour l'exercice 2020, étant donné que la pandémie de la COVID-19 évolue rapidement et compte tenu de l'incertitude entourant sa durée, son ampleur et ses répercussions économiques. Par conséquent, il est impossible pour le moment d'estimer de façon fiable les effets de la pandémie sur les résultats financiers de la Société pour le reste de l'exercice. Bien que la crise devrait avoir des répercussions sur les produits et sur le BAIIA ajusté à court terme, la Société ne s'attend actuellement pas à une incidence importante sur ses flux de trésorerie disponibles(1). La Société compte rétablir ses projections annuelles une fois que la situation se sera stabilisée.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2020 :

Les produits sont demeurés essentiellement stables par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et se sont chiffrés à 586,5 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 0,9 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :

Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 3,7 % selon un taux de change constant en raison de la croissance du nombre de clients du service Internet des secteurs résidentiel et commercial, ainsi que des hausses tarifaires entrées en vigueur principalement au quatrième trimestre de l'exercice 2019, facteurs contrebalancés en partie par une baisse du nombre de clients du service de vidéo.



Les produits des Services à large bande canadiens ont diminué de 1,4 % en raison d'une diminution du nombre de clients du service de vidéo et de la baisse des prix nets découlant des ventes aux consommateurs essentiellement attribuable à l'effet de la promotion plus active de forfaits qui s'est prolongé du quatrième trimestre de l'exercice 2019 jusqu'au deuxième trimestre de l'exercice 2020, facteurs contrebalancés en partie par les hausses tarifaires entrées en vigueur au premier trimestre de l'exercice 2020, par la migration de clients vers des forfaits de plus grande valeur, par la croissance soutenue du nombre de clients du service Internet et par la croissance des produits commerciaux.

Le BAIIA ajusté (1) a diminué de 1,1 % pour s'établir à 277,4 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 0,7 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :

a diminué de 1,1 % pour s'établir à 277,4 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 0,7 %, en raison essentiellement des facteurs suivants : une baisse de 2,5 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, en raison principalement d'une diminution des produits;



une hausse de 2,8 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de la croissance interne des produits.

Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 114,0 millions $, dont une tranche de 109,4 millions $, ou 2,24 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 86,1 millions $ et une tranche de 81,7 millions $, ou 1,65 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La croissance tient surtout à une diminution des charges financières principalement attribuable à un profit sans effet sur la trésorerie lié à une modification de la dette découlant d'une réduction du taux d'intérêt de 0,25 %.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 114,0 millions $, dont une tranche de 109,4 millions $, ou 2,24 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 80,8 millions $ et une tranche de 76,3 millions $, ou 1,55 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La variation est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice de la période lié aux activités poursuivies ainsi qu'à une perte de la période liée aux activités abandonnées pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie disponibles (1) sont demeurés essentiellement stables et se sont ainsi établis à 125,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles sont également demeurés stables, essentiellement en raison de l'augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles, principalement contrebalancée par la diminution des charges financières et des impôts exigibles.

sont demeurés essentiellement stables et se sont ainsi établis à 125,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles sont également demeurés stables, essentiellement en raison de l'augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles, principalement contrebalancée par la diminution des charges financières et des impôts exigibles. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 16,1 %, pour atteindre 231,7 millions $, essentiellement en raison de l'augmentation des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie découlant principalement des variations du fonds de roulement, et de la diminution des charges financières payées.

Au cours de sa réunion du 7 avril 2020, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,58 $ par action, comparativement à un dividende de 0,525 $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Le 10 janvier 2020, la Société a annoncé la signature, par sa filiale Atlantic Broadband, d'une entente définitive visant l'achat de Thames Valley Communications, une société de services à large bande exerçant ses activités dans le sud-est du Connecticut , pour un montant de 50 millions $ US. La transaction conclue le 10 mars 2020 est assujettie aux ajustements postérieurs à la clôture.

, pour un montant de 50 millions $ US. La transaction conclue le 10 mars 2020 est assujettie aux ajustements postérieurs à la clôture. En raison de la situation externe et extraordinaire causée par la pandémie de la COVID-19 qui continue d'évoluer et par prudence, il est dans l'intérêt de la Société de résilier son programme de rachat d'actions automatique (le « PRAA ») établi aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCA »). La Société résiliera le PRAA en date du 8 avril 2020. L'OPRCA reste en vigueur aux mêmes conditions et sous réserve des mêmes restrictions que celles qui ont déjà été communiquées.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Cogeco Connexion, notre filiale des Services à large bande canadiens, continue d'exercer ses activités dans un marché hautement concurrentiel », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. « Le nombre de nos abonnés est satisfaisant, mais nous avons dû investir davantage dans les promotions et les activités de vente et de marketing. »

« La performance de notre secteur des Services à large bande américains pour le deuxième trimestre cadre avec les attentes », a déclaré M. Jetté. « Les investissements continus dans les activités de vente et de marketing d'Atlantic Broadband se sont traduits par une bonne croissance du nombre d'abonnés. »

« Notre monde traverse une crise sans précédent, et je suis touché de constater que notre organisation tout entière se serre les coudes face à cette situation », a conclu M. Jetté. « Alors que l'accès aux services Internet, de télévision et de téléphonie est plus capital que jamais, Cogeco a adapté ses activités rapidement afin de continuer de servir ses clients et les collectivités où elle exerce ses activités, tout en assurant la sécurité de ses employés. »

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

Trimestre et semestre clos le 29 février 2020

FAITS SAILLANTS









Trimestres clos les Semestres clos les

29 février

2020

28 février

2019

Variation

Variation

selon un

taux de

change

constant(1)

Incidence

du taux de

change(1)

29 février

2020

28 février 2019

Variation

Variation selon un

taux de

change constant(1)

Incidence

du taux de

change(1)

(en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) $

$

%

%

$

$

$

%

%

$

Opérations



















Produits 586 467

584 129

0,4

0,9

(2 637)

1 173 294

1 160 802

1,1

1,1

199

BAIIA ajusté 277 372

280 552

(1,1)

(0,7)

(1 127)

559 477

548 403

2,0

2,0

70

Marge du BAIIA ajusté 47,3%

48,0%







47,7%

47,2%







Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(2) 5 458

3 722

46,6





5 519

9 435

(41,5)





Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 114 011

86 128

32,4





203 719

164 934

23,5





Perte de la période liée aux activités abandonnées --

(5 369)

(100,0)





--

(8 991)

(100,0)





Bénéfice de la période 114 011

80 759

41,2





203 719

155 943

30,6





Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société 109 391

81 718

33,9





193 569

155 510

24,5





Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 109 391

76 349

43,3





193 569

146 519

32,1





Flux de trésorerie



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 231 653

199 462

16,1





380 845

298 458

27,6





Acquisitions d'immobilisations corporelles(3) 110 840

92 773

19,5

20,3

(736)

232 142

193 330

20,1

20,0

178

Flux de trésorerie disponibles 125 062

125 307

(0,2)

(0,1)

(96)

227 906

232 810

(2,1)

(2,0)

(147)

Intensité du capital 18,9%

15,9%







19,8%

16,7%







Situation financière(4)



















Trésorerie et équivalents de trésorerie









501 895

556 504

(9,8)





Total de l'actif









6 994 453

6 951 079

0,6





Endettement(5)









3 464 045

3 454 923

0,3





Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société









2 255 576

2 199 789

2,5





Données par action(6)



















Bénéfice (perte) par action



















De base



















lié(e) aux activités poursuivies 2,24

1,65

35,8





3,95

3,15

25,4





lié(e) aux activités abandonnées --

(0,11)

(100,0)





--

(0,18)

(100,0)





lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 2,24

1,55

44,5





3,95

2,97

33,0





Dilué(e)



















lié(e) aux activités poursuivies 2,22

1,64

35,4





3,91

3,13

24,9





lié(e) aux activités abandonnées --

(0,11)

(100,0)





--

(0,18)

(100,0)





lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 2,22

1,53

45,1





3,91

2,95

32,5





Dividendes 0,58

0,525

10,5





1,16

1,05

10,5





























(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2019, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3313 $ CA pour 1 $ US et de 1,3198 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Pour le trimestre et le semestre clos le 29 février 2020, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout attribuables aux changements organisationnels et aux coûts liés à l'acquisition de Thames Valley Communications. Pour le deuxième trimestre et le premier semestre de l'exercice 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition découlaient principalement d'un programme d'optimisation opérationnelle. (3) Pour le trimestre et le semestre clos le 29 février 2020, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 110,8 millions $ et à 232,0 millions $, respectivement, selon un taux de change constant. (4) Au 29 février 2020 et au 31 août 2019. (5) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à des regroupements d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.





Source : Cogeco Communications inc.

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Tél. : 514-764-4700



Renseignements : Médias

Marie-Hélène Labrie

Première vice-présidente et chef des affaires publiques et des communications

Tél. : 514-764-4700 Conférence téléphonique

pour les analystes financiers : Mercredi 8 avril 2020 à 11 h (heure avancée de l'Est)

Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.





Prière d'appeler cinq minutes avant le début de la conférence en utilisant l'une des liaisons téléphoniques suivantes :





Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1 877 291-4570

Numéro d'accès international : + 1 647 788-4919





Pour se joindre à la conférence, les participants n'ont qu'à mentionner le nom de la société au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.





Par Internet à l'adresse http://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/

