Un leader italien de la biotechnologie espère être prêt à traiter le COVID-19 à l'aide de plasma d'ici la fin de l'été 2020





Kedrion Biopharma va utiliser une technologie innovante pour accélérer la mise sur le marché

LUCCA, Italie, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, une entreprise italienne de premier plan dans le domaine de la technologie, a annoncé mardi qu'elle a commencé à développer un traitement dérivé du plasma pour traiter le virus COVID-19, qui pourrait être disponible pour les patients d'ici trois à six mois.

Alessandro Gringeri, directeur médical et directeur de la R & D chez Kedrion Biopharma, a déclaré que l'entreprise, qui est la cinquième plus grande au monde dans le domaine des produits à base de plasma, a consacré des ressources aux investissements et à la recherche dans le cadre de cet effort, et prévoit de collecter du plasma auprès de patients convalescents dans les 30 prochains jours. Kedrion travaille en étroite collaboration avec les hôpitaux de certaines des régions les plus durement touchées d'Italie.

« Ce que nous allons faire », a expliqué M. Gringeri, « c'est utiliser le plasma provenant d'une centaine de patients qui se sont remis du COVID-19 afin de mettre au point un dosage qui puisse être injecté par voie intraveineuse ou intramusculaire. Nous allons générer une immunoglobuline dérivée du plasma qui pourra être administrée soit à des patients atteints du COVID-19, soit à du personnel soignant afin de leur fournir une immunisation passive temporaire ».

Le docteur Gringeri a déclaré qu'une immunisation passive comme celle-ci pourrait avoir un taux d'efficacité très élevé, comme cela a été le cas pour les traitements utilisés pour de nombreuses autres maladies infectieuses au cours du demi-siècle dernier. En Chine, où le virus a tout d'abord frappé, les hôpitaux ont administré du plasma pur, alors que le prototype italien est un dérivé du plasma qui pourrait être particulièrement efficace pour traiter les patients dans un état critique.

Kedrion est la cinquième plus grande entreprise de produits dérivés du plasma au monde et est décrite par les analystes plus prompte à réagir et à s'adapter, ce qui signifie que ses efforts pour créer un traitement efficace destiné aux patients atteints du COVID-19 pourraient progresser assez rapidement. L'entreprise biotechnologie italienne pourrait donc devenir l'une des premières à pouvoir mettre ce produit à la disposition des patients qui en ont besoin.

« Nous pouvons devenir les premiers à agir car le procédé que nous prévoyons d'utiliser est basé sur des volumes de plasma plus petits, grâce à un procédé technologique innovant - plutôt que sur la méthode classique, connue dans l'industrie sous le nom de 'fractionnement' - qui demanderait normalement l'utilisation de milliers de litres », a déclaré le docteur Gringeri. « Grâce à notre collaboration avec les hôpitaux du Nord et du Sud de l'Italie, nous allons pouvoir évaluer l'efficacité des anticorps provenant du plasma de personnes convalescentes afin de mieux les intégrer dans le produit fini d'immunoglobuline hyper-immune ».

Paolo Marcucci, président-directeur général de Kedrion, a déclaré que la rapidité avec laquelle l'entreprise espérait commercialiser le traitement sur les marchés américain et européen est le résultat d'une collaborative intensive avec les institutions publiques et les hôpitaux universitaires, à la fois en Italie et aux États-Unis.

« Il est très méritoire d'avoir un service de santé national qui travaille au même rythme que l'innovation du secteur privé, et c'est peut-être la raison pour laquelle nous espérons être les premiers sur le marché mondial », a déclaré M. Marcucci. « Notre priorité absolue est d'apporter ce traitement aux patients le plus rapidement possible », a-t-il souligné, ajoutant que M. Kedrion est déjà en contact avec les autorités sanitaires italiennes. L'entreprise prévoit également d'être bientôt en contact avec la Food and Drug Administration (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) et l'Agence européenne du médicament afin de rechercher un calendrier accéléré visant à apporter le traitement aux patients du monde entier le plus vite possible.

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 18:22 et diffusé par :