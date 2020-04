Neptune nomme Dre Toni Rinow au poste de chef de la direction financière





LAVAL, QC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de Dre Toni Rinow, MBA, au poste de chef de la direction financière. Elle entrera en fonction le 7 avril 2020.

Dre Toni Rinow est une dirigeante de la finance transformationnelle et du monde des affaires qui compte 20 ans d'expérience. Elle est un catalyseur de croissance et d'expansion stratégique mondiale dans le secteur des soins de santé et des produits de consommation. Elle est réputée pour accélérer les flux de revenus au moyen d'acquisitions, de développement d'entreprise, de financements, ainsi que de ventes et de marketing. Jouissant d'une solide expérience en matière de développement international et de vente et de financement d'entreprises, elle a occupé des postes de direction dans des entreprises publiques et privées du secteur de la santé dont le chiffre d'affaires pouvait atteindre 250 millions de dollars canadiens. Elle a notamment dirigé des acquisitions au Canada, en Amérique latine, en Europe et en Inde.

Dre Rinow est titulaire d'une double maîtrise en administration des affaires (MBA) et en comptabilité et finances de l'Université McGill. De plus, elle détient un doctorat en chimie physique (Ph.D) de l'Université de Montréal et un diplôme d'ingénieur chimiste de l'Institut supérieur européen de chimie de Strasbourg, en France.

Dre Rinow s'intéresse vivement à la robotique, au traitement du langage naturel et à l'apprentissage automatique, en particulier en ce qui concerne les marchés de la consommation au détail. Elle a été formée au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Elle croit en l'importance de redonner à la communauté et siège au conseil d'administration de plusieurs organismes sans but lucratif.

« Nous sommes ravis qu'une professionnelle possédant l'expertise diversifiée de Toni se joigne à notre équipe, car elle apporte à Neptune une expérience significative en matière de direction des affaires, financière et technique, a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être. Toni est un spécialiste de la résolution de problèmes très accomplie et polyvalente. Elle possède une expérience internationale en matière de croissance d'entreprises, d'exécution de plans de transformation et de constitution d'équipes performantes. Son expérience au sein de sociétés d'investissement en placements privés lui a permis d'assumer divers rôles de direction dans différents secteurs, mettant à profit chacune de ses grandes capacités de direction, maximisant l'efficacité opérationnelle et de production, et appliquant des contrôles rigoureux. Elle constituera un atout inestimable pour l'ensemble de notre entreprise alors que nous la faisons croître et que nous tirons parti de nos nombreuses occasions, tout en créant de la valeur pour nos actionnaires. »

« Je suis honorée de me joindre à Neptune à un moment aussi passionnant de son histoire et de sa trajectoire de croissance. J'ai hâte de mettre à profit les connaissances que j'ai acquises au cours de la dernière décennie pour aider Neptune à franchir ses prochains points d'inflexion tout en positionnant la société pour sa croissance future », a déclaré Dre Rinow.

« Je tiens à remercier Claudie Lauzon, pour sa précieuse contribution à titre de chef de la direction financière par intérim au cours des derniers mois, alors que nous menions notre recherche approfondie. Elle a joué un rôle déterminant tout au long de son mandat à Neptune et a travaillé sans relâche pour assurer une transition harmonieuse », a indiqué M. Cammarata.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Neptune compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation emballés. 9354-7537 Québec inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation de cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Neptune possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d'entretien ménager. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

