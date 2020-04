COVID-19 : Montréal-Nord et la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord mettent en place un Fonds d'aide local





MONTRÉAL-NORD, QC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance du mois d'avril, tenue hier soir, les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord ont adopté une résolution en vue de financer un Fonds local d'aide pour soutenir les organismes communautaires. Ce fonds sera doté d'un montant de 150 000 $, financé à parts égales entre l'arrondissement et la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord. Il sera administré par la Table de quartier de Montréal-Nord.

« En cette période de crise sociale sans précédent, nous travaillons sans relâche pour aider nos concitoyens les plus vulnérables, et ce, le plus rapidement possible. Ce fonds permettra de répondre aux besoins urgents de la population isolée et vulnérable de Montréal-Nord », a déclaré la mairesse Christine Black qui a également tenu à remercier chaleureusement la Caisse Desjardins pour sa généreuse contribution à l'effort collectif.

« Notre institution financière coopérative se joint solidairement à l'arrondissement afin d'apporter une aide financière d'urgence aux groupes communautaires, ce qui aidera par conséquent les commerces locaux en cette période de grande instabilité. La qualité de vie de notre quartier dépend de ces personnes, et nous souhaitons vivement contribuer à l'effort collectif pour assurer le bien-être de toutes et tous », a pour sa part déclaré Mme Jacinthe Sicotte, directrice de la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord.

Cette somme est destinée aux organismes qui apportent de l'aide alimentaire directe aux aînés isolés ou à mobilité réduite, aux femmes et hommes en situation de vulnérabilité, aux familles monoparentales ainsi qu'aux enfants vivant dans des familles à faible revenu. La Table de quartier de Montréal-Nord, qui va gérer les fonds, va composer un comité d'attribution de ces fonds avec des représentants de l'arrondissement, de la Caisse et du CIUSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Les demandes adressées aux organismes communautaires ont malheureusement dépassé la capacité de réponse, et ce, depuis le début de la pandémie. Ces organismes jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins de base des personnes les plus vulnérables. Ce fonds permettra de mettre rapidement en place des mesures particulières et flexibles qui viendront répondre à un réel besoin sur le terrain.

Rappelons que cette initiative s'ajoute à la contribution de 40 000 $ qui a également été consentie par l'arrondissement au Fonds d'urgence de Centraide.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 17:42 et diffusé par :