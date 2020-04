Pandémie de la COVID-19 - Québec annonce deux mesures économiques destinées au secteur forestier





QUÉBEC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Soucieux d'accompagner le secteur forestier en cette période où l'ensemble des Québécoises et des Québécois se mobilisent dans une lutte sans merci face à maladie à la coronavirus (COVID-19), le Gouvernement du Québec lève le voile sur deux mesures économiques visant à donner un répit aux entreprises affectées par les impacts liés à cette situation exceptionnelle. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, qui en fait l'annonce, rappelle d'ailleurs l'importance pour tous de se conformer aux règles de base suivantes :

Éviter de se déplacer d'une région ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité.

Interdiction de se rassembler à l'intérieur ou à l'extérieur.

Maintenir en tout temps une distance de deux (2) mètres entre les individus.

Un milieu de travail plus sécuritaire

D'abord, pour assurer la réalisation sécuritaire des travaux sylvicoles en forêt, le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) a amorcé l'évaluation des coûts additionnels engendrés par la mise en place de moyens visant à assurer la sécurité et la distanciation physique des travailleurs en sylviculture, tant dans les forêts publiques que privées. Ces coûts viendront bonifier les grilles de taux des travaux sylvicoles pour l'année 2020-2021. Cette mesure exceptionnelle permettra, entre autres, la mise en place d'initiatives liées particulièrement aux déplacements des travailleurs et à leur hébergement.

Report de la tarification des volumes récoltés

Afin d'alléger le fardeau financier des entreprises et leur permettre d'avoir plus de liquidités pour traverser la crise, le ministre Dufour reporte jusqu'en septembre 2020 la facturation des volumes récoltés dans les forêts publiques au cours du mois de mars 2020 et des mois suivants. Les montants en jeu représentent environ 60 M$ selon le taux de récolte des entreprises. La facturation ainsi suspendue sera par la suite étalée sur le reste de l'année 2020-2021.

Citation :

« Nous sommes d'avis que le secteur forestier saura, à l'image de l'ensemble de la population québécoise, se relever rapidement des dernières semaines qui ont été difficiles à tous les points de vue. Il ne fait aucun doute à mon esprit que les mesures mises en place auront un effet positif sur les entreprises, mais aussi sur les travailleurs qui en sont le coeur et l'âme. Depuis le jour un, nous promettons d'accompagner l'industrie. Aujourd'hui, nous passons de la parole aux actes. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

Durant la pandémie

Le MFFP poursuit ses opérations tout en demeurant en veille active et en suivant en continu l'évolution de la pandémie.

La mission du MFFP est d'assurer dans une perspective de gestion durable, la conservation et la mise en valeur des forêts, de la faune et des parcs nationaux pour contribuer à la prospérité et à la qualité de vie des Québécoises et des Québécois.

Le MFFP encourage toute personne qui souhaite s'informer sur la COVID-19 à consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545.

Soutenez les commerçants québécois en stimulant leurs ventes et, du même coup, encouragez local! Visitez lepanierbleu.ca pour les différentes initiatives d'achat local du Québec.

