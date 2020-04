Faits saillants du conseil d'arrondissement d'avril





MONTRÉAL-NORD, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord lors de la séance du lundi 6 avril.

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui fait rage, le conseil ne s'est pas réuni physiquement en un même endroit. Cette séance sans public a plutôt été retransmise par vidéo en respect de l'interdiction de rassemblement en vigueur et des mesures de distanciation sociale visant à éviter la propagation du virus.

La mairesse a, d'entrée de jeu, rassuré la population en expliquant tous les efforts déployés par l'arrondissement pour continuer d'offrir à la population des services de qualité dans ce contexte des plus difficile pour tous. Dans son mot d'ouverture, elle a notamment insisté sur l'importance de rester solidaires, notamment envers les plus démunis et les petits entrepreneurs, tous les deux lourdement affectés par le drame.

Mise sur pied d'un fonds d'aide en partenariat avec la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord

Au cours de la séance d'hier, les membres du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord ont adopté une résolution en vue de financer un Fonds local d'aide pour soutenir les organismes communautaires. Ce fonds sera doté d'un montant de 150 000 $, financé à parts égales entre l'arrondissement et la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet--Montréal-Nord. Il sera administré par la Table de quartier de Montréal-Nord.

Un geste en faveur du verdissement et de la culture

Le conseil a octroyé à Hurbain Architecture de Paysage un contrat de services professionnels d'un montant de 24 018,28 $ pour la conception et la production de croquis 3D pour l'aménagement paysager du Campus Pie-IX. Ce geste s'inscrit dans une volonté de verdissement de l'arrondissement et dans la foulée du développement stratégique du SRB Pie-IX.

Dans une première phase d'aménagement, une place publique sera réalisée à l'été 2021 à l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Monselet. Ce aménagement va permettre de concrétiser l'engagement de l'Orchestre Symphonique de Montréal envers la promotion de l'éducation musicale de l'école Saint-Rémi.

Des parcs bien animés et vivants pour l'été

Le conseil a accordé des contributions financières totalisant 110 000 $ aux organismes suivants dans le cadre du Programme d'animation dans les parcs de l'arrondissement pour l'été 2020 :

81 765 $ à l'Association de Place Normandie pour le projet « Un été fou des parcs »,

7 435 $ à la Coop de solidarité Éconord pour le projet « La bande dessinée écolo »,

5 500 $ à Événements Hoodstok pour le projet « Via Musik »,

et 15 300 $ à Qu'en dit Raton? pour le projet « Atelier d'initiation au théâtre dans les parcs ».

Le conseil a aussi accordé une contribution financière de 105 000 $ pour les années 2020, 2021 et 2022 à l'organisme Un itinéraire pour tous pour la gestion des locaux communautaires de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

Soutien aux Éco-quartiers

Le conseil a accordé une contribution financière maximale de 39 191,16 $, à la Coop de solidarité Éconord pour couvrir les coûts de location et autres frais afférents au local de l'Éco-quartier situé au 10861, boulevard Pie-IX, pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Le conseil a également accordé une contribution financière maximale de 6 400 $, au Regroupement des Éco-quartiers pour l'augmentation du taux horaire, soit 14,60 $/heure, de quatre patrouilleurs durant neuf semaines dans le cadre des mandats confiés à la Coop de solidarité Éconord pour la réalisation du programme Éco-quartier.

Soutien aux activités parascolaires

Le conseil a accordé des contributions financières totalisant 35 182,50 $ aux écoles primaires et secondaires publiques de Montréal-Nord pour la tenue des activités parascolaires de l'hiver 2020 dans le cadre de son Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse.

Réduction de la congestion routière

Le conseil a accepté l'offre du conseil de la Ville de Montréal de déployer sur son territoire les services de l'escouade mobilité afin d'appliquer la réglementation sur l'occupation du domaine public de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Cette escouade a pour mission de prévenir et à réagir rapidement lorsque des entraves sont constatées afin d'améliorer la fluidité sur le réseau de la Ville.

Récupération des électroniques

Le conseil a approuvé l'entente entre l'arrondissement et l'organisme ARPE-Québec pour la mise en place de deux journées de collectes spéciales de produits électroniques obsolètes.

Ces deux journées de collectes auront lieu en même temps et aux mêmes endroits que la collecte annuelle des résidus domestiques dangereux (RDD), soit le samedi 27 juin 2020, dans le stationnement de l'aréna Garon (11212, avenue Garon), et le samedi 5 septembre 2020, dans le stationnement de l'école Henri-Bourassa (6051, boulevard Maurice-Duplessis).

Reconnaissance de deux organismes

Le conseil a approuvé la reconnaissance et le soutien de l'organisme Événements Hoodstock, à titre de partenaire de mission partagée et du Centre communautaire Annour, à titre de partenaire privé, pour la période d'avril 2020 à avril 2023.

Événements Hoodstock a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts de citoyens de quartiers périphériques et les activités artistiques de cultures urbaines. Il sensibilise également les citoyens à leurs droits, leurs obligations et leurs responsabilités dans la communauté.

Le Centre communautaire Annour a pour mission de défendre et promouvoir les intérêts des personnes de culture arabe. Il fait aussi la promotion de la culture, des loisirs et des arts et fournit des services de toute nature en lien avec sa mission.

Nouvelle construction résidentielle sur Pie-IX

Le conseil a adopté le projet de résolution PP-045 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de dix étages au 10155, boulevard Pie-IX, le tout en vertu du Règlement RGCA11-10-0007 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.

Procédure référendaire en période de COVID-19

Dans le contexte de pandémie, le conseil a désigné, en vertu de l'arrêté ministériel n° 2020-008 pris par la ministre de la Santé et des services sociaux du Québec, comme acte prioritaire le processus d'adoption des résolutions et règlements pour permettre :

de modifier diverses dispositions en lien avec les usages « lieu de culte » et « centre communautaire »;

la démolition de sections et l'agrandissement de l'école de la Fraternité située au 11241, avenue Drapeau;

la construction d'un bâtiment résidentiel de dix étages au 10155, boulevard

Pie-IX.

Les consultations publiques qui auraient normalement eu lieu à ces sujets seront donc remplacées par des consultations écrites qui seront annoncées au moins 15 jours d'avance.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 17:29 et diffusé par :