Pandémie de la COVID-19 - «?Ma priorité, c'est de protéger nos personnes âgées?» - François Legault

QUÉBEC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le nombre de cas confirmés poursuit sa hausse et que le nombre de personnes décédées en date de lundi 18 h s'établit à 150, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que sa grande priorité à l'heure actuelle est de protéger nos personnes âgées.

«?La situation dans les établissements et centres d'hébergement pour personnes âgées, publics comme privés, est la plus alarmante?», a reconnu M. Legault, en assurant que des infirmières et des médecins y sont envoyés en renfort afin de protéger davantage nos aînés, trop nombreux à être affectés par la COVID-19 et déjà fragiles devant la maladie. «?C'est vraiment ma priorité?», a assuré François Legault.

Pas de rassemblements physiques à l'occasion de Pâques

Alors que la fête de Pâques est à nos portes, le premier ministre a rappelé aux Québécois qu'aucun rassemblement physique, intérieur comme extérieur, n'est permis. Ce principe est le même pour toutes les personnes, peu importe leur religion. M. Legault a demandé à tous les leaders des différentes communautés de passer le message.

«?Je sais que ça fait partie des traditions que de se rassembler à l'église, à la synagogue ou en famille. Cette année, on ne doit avoir AUCUN rassemblement physique. Ce n'est pas le temps pour faire des partys de famille. On peut célébrer ensemble, mais à distance, par téléphone, par vidéo. Soyons clairs : tous les rassemblements sont interdits?», a ajouté M. Legault, catégorique.

Point sur l'inventaire de réactif

Le premier ministre a indiqué que la situation est stable en ce qui a trait aux équipements de protection pour le personnel de la santé. La préoccupation actuelle est autour du matériel pour faire les tests, notamment le réactif nécessaire pour l'analyse. Le réseau en dispose d'assez pour la prochaine semaine. Le gouvernement travaille fort pour obtenir plus de réactif au cours des prochains jours.

M. Legault a aussi souligné que, selon le dernier bilan, le nombre de personnes aux soins intensifs se stabilise. Bien que ce soit un signe encourageant, la bataille n'est pas gagnée et il ne faut pas baisser la garde.

Précisions sur le port du masque

Le premier ministre a précisé que le port d'un masque peut effectivement réduire les risques de donner le virus, mais il ne faut pas qu'il vienne remplacer des mesures plus efficaces, comme le fait de toujours rester à 2 mètres des autres personnes et de se laver les mains avec du savon. Les masques doivent en priorité être destinés à nos anges gardiens dans le réseau de la santé. «?Nous ne sommes pas contre le port du masque. Il faut juste être conscient de ses limites?», a dit François Legault.

Remerciements du jour

M. Legault a tenu à remercier aujourd'hui les 125 députées et députés de l'Assemblée nationale, de toutes les formations politiques, ainsi que tous leurs employées et employés dans les bureaux de comté. Face à une crise sans précédent, les élues et élus se démènent chaque jour pour répondre aux questions des citoyens et pour les diriger vers les bons organismes. Le premier ministre a souligné leur collaboration, alors qu'ils contribuent à faire remonter l'information recueillie sur le terrain pour que le gouvernement puisse s'ajuster.

Citation :

«?Là où la situation est inquiétante, c'est dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. J'ai demandé qu'on ajoute du personnel, des infirmières, des médecins. C'est vraiment ma priorité. Il faut tout faire pour protéger nos personnes âgées. Si on veut revenir à une vie normale en mai, il faut continuer d'être très disciplinés en avril. Une chose est très claire : on ne doit pas gâcher tout ce qu'on a accompli ensemble dans les dernières semaines.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du lundi 6 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 9?340 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 583 personnes sont hospitalisées, dont 164 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 150 au Québec.

