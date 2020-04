Dunton Rainville parmi le « Top 10 » des cabinets d'avocats québécois selon Canadian Lawyer





MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le cabinet d'avocats et notaires Dunton Rainville est très fier de s'être qualifié parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

Participant pour la première fois à ce prestigieux sondage, qui est mené partout au pays auprès d'avocats en pratique privée, de conseillers juridiques en entreprise et de clients, Dunton Rainville est d'autant plus fier de constater que le cabinet a su se qualifier, notamment pour la qualité de l'expertise de ses professionnels.

Une forte croissance

Avec les intégrations de Beaudoin Notariat à Laval, de Madore & Cadieux à Saint-Jean-sur-Richelieu, et de BGO - Légal à Sherbrooke, Dunton Rainville a connu depuis 2018 une forte croissance, faisant passer le nombre de ses employés de 180 à près de 250. Selon le président du Conseil de direction, Me Jean-Jacques Rainville, Dunton Rainville a su grandir au rythme de l'évolution du monde des affaires et du milieu juridique.

« Nous avons réussi à maintenir le cap au fil des ans et à nous classer parmi les leaders du monde juridique au Québec tout en demeurant fidèles à nos valeurs, et cette 6e place parmi les 10 cabinets les mieux cotés témoigne de notre détermination à offrir à plus d'entrepreneurs un ensemble de services juridiques et de notariat de haut niveau répondant à leurs besoins spécifiques, où qu'ils soient au Québec », précise Me Rainville.

Le 65e anniversaire

« Nous célébrons cette année notre 65e anniversaire, car nous avons su poursuivre une croissance soutenue dans plusieurs centres névralgiques du Québec, et enrichir l'expertise de notre équipe dans différents domaines, mais surtout en affaires commerciales et transactionnelles, et ce, dans une tradition de dévouement, d'engagement et d'excellence auprès de nos clients », affirme le président.

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir assuré la pérennité de notre organisation dans le contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue l'industrie des services juridiques et nous allons continuer à recruter les meilleurs talents et à saisir les occasions d'intégration de cabinets bien établis qui jouissent d'une excellente réputation et qui partagent nos valeurs », explique-t-il.

Une vision d'avenir centrée sur le client

« Dunton Rainville souhaite offrir à ses clients des solutions juridiques optimales, créatives et à juste prix, adaptées à leurs besoins. La force de notre passion et l'engagement indéfectible de chacun des membres du cabinet ont depuis toujours constitué le moteur de cette performance, et nous leur en sommes très reconnaissants », poursuit le président.

Le président est également d'avis que le cabinet compte bien continuer à tout mettre en oeuvre pour innover dans la prestation de services juridiques afin d'accompagner judicieusement leurs clients d'affaires dans leur propre croissance.

« Nous avons la ferme intention de poursuivre notre expansion dans la même voie en continuant de privilégier la proximité avec nos clients et en devenant pour eux de véritables partenaires d'affaires », conclut Me Rainville.

À propos de Dunton Rainville :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant près de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Sherbrooke.

Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques, plus particulièrement : en affaires commerciales et transactionnelles; en affaires bancaires, immobilières et notariat; en travail, emploi et immigration; en droit public, municipal, scolaire et de la santé; et enfin, en droit civil, assurances, construction et familial.

Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan SCG Legal.

