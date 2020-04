La Capitale offre une remise à tous ses clients en assurance automobile





QUÉBEC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Capitale Assurance et services financiers offre à tous ses clients en assurance automobile une remise applicable sur leurs primes d'assurance de véhicule de tourisme ou commercial.

« L'effort collectif des Québécois pour respecter les mesures de confinement en lien avec la COVID-19 a un effet tangible sur la fréquence des sinistres automobiles. Il est normal que cette diminution du risque se reflète sur les primes de nos assurés. La Capitale offre donc une remise à tous ses assurés en automobile », a déclaré Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers.

Cette mesure s'applique à tous les clients, qu'ils aient ou non réduit le kilométrage qu'ils parcourent habituellement. La Capitale considère que ceux qui continuent à conduire autant qu'auparavant le font probablement parce qu'ils travaillent dans un rôle de première ligne et en soutien à la population.

« C'est dans ce contexte que nous souhaitons que tous puissent bénéficier de ce remboursement, incluant nos « anges gardiens » et les autres travailleurs des services essentiels, ainsi que nos aînés », a ajouté Jean St-Gelais.

Cette remise équivalant à 20 % de la prime auto mensuelle s'applique à compter du 1er avril 2020 et couvrira toute la durée du confinement collectif, tel que vécu actuellement. Les clients n'ont pas besoin d'en faire la demande, les détails relatifs aux modalités de la remise seront disponibles dans les prochains jours à lacapitale.com. Pour plus d'information, rendez-vous sur cette page : lacapitale.com/fr/covid

La Capitale est sensible aux diverses réalités de ses assurés et encourage ceux pour qui ce montant n'est pas nécessaire à faire un don d'une valeur équivalente à la Croix-Rouge ou à la Fondation Véro & Louis, un organisme lié à l'autisme, une cause soutenue par La Capitale.

Fidèle à ses valeurs mutualistes depuis près de 80 ans, La Capitale se donne pour mission de protéger ce qui est le plus cher aux yeux de ses membres, leur santé et celle de leurs proches, leur sécurité financière et leurs biens. Cet engagement tient toujours en cette période de turbulence inédite. La Capitale continue à accompagner et à servir ses clients et ses membres.

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 800 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 8,8 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

