La Brigade Expertes Femmessor : Une équipe virtuelle au service des entrepreneures

QUÉBEC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor annonce aujourd'hui la mise en place, avec la collaboration de l'initiative Femmes de la Banque Scotia, de la Brigade Expertes Femmessor afin d'offrir gracieusement des services-conseils aux entrepreneures qui sont actuellement touchées par la crise de la COVID-19.

Femmessor compte sur une large communauté d'Expertes mobilisées depuis plus de 18 mois pour soutenir, sur une base régulière, les clientes financées par l'entremise de son organisation. En ce temps de crise exceptionnelle, Femmessor a décidé d'ouvrir l'accès à ce service si apprécié et a réuni une brigade spéciale d'Expertes afin d'aider encore plus d'entrepreneures.

La Brigade Expertes Femmessor offrira sans frais des rencontres virtuelles ou téléphoniques aux entrepreneures des 17 régions du Québec qui en feront la demande. Celles-ci pourront aborder des questions ou des enjeux concernant une grande variété de domaines d'expertises tels que: la gestion, la comptabilité, le droit des affaires, les ressources humaines, les communications ou encore le marketing.

« La situation actuelle frappe de plein fouet les entrepreneures du Québec. La Brigade a été mise en place afin de leur offrir l'opportunité de bénéficier de conseils et de pistes de solutions concrètes pour s'adapter à la situation et se relever de cette crise. Aider les femmes à faire pivoter leur entreprise est une priorité pour Femmessor et c'est exactement ce que les Expertes vont nous aider à faire », mentionne Sévrine Labelle, PDG de Femmessor.

À ce jour, déjà une cinquantaine d'Expertes Femmessor se sont manifestées et le recrutement se poursuit. « Nous sommes extrêmement reconnaissantes envers ces femmes (et certains hommes aussi), alors qu'elles sont aussi, dans bien des cas, elles-mêmes entrepreneures et qu'elles vivent également avec les répercussions de la crise. Nous sommes aussi très heureuses de cette nouvelle collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Ce mouvement de solidarité donne espoir et démontre la volonté des entrepreneures de s'entraider pour se relever de cette crise sans précédent », conclut Sévrine Labelle.

La Brigade Expertes Femmessor est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), du gouvernement du Canada et de l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Les entrepreneures désirant avoir accès à ce service sont invitées à se rendre sur le site Internet de Femmessor (section COVID-19) et à remplir le formulaire.

À propos de Femmessor Québec

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

