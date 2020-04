Ecolog International et Desolenator ont conclu un partenariat stratégique afin de fournir une solution innovatrice at abordable pour la production d'eau potable, en utilisant l´énergie solaire





- Ce partenariat souligne l'engagement d'Ecolog à promouvoir la production durable d´une eau pure et saine, à prix raisonable

- Cette solution intégrée, qui transformera l'industrie du traitement d'eau, ne nécessite aucun filtre, ni aucun produit chimique, et fonctionne sans combustibles fossiles.

- Cette solution répond parfaitement au besoin actuel d´un accès fiable à l'eau potable, le plus grand défi mondial en termes de ressources, au cours des prochaines décennies.

DUBAI, ÉAU, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- ECOLOG International, leader mondial de la fourniture de services de soutien intégrés, des solutions écologiques et de support logistique , et DESOLENATOR BV, une société de technologie active dans le domaine du dessalement solaire néerlandaise, ont signé un accord de partenariat stratégique visant à perfectionner et fournir une solution révolutionnaire qui exploite les deux ressources les plus abondantes au monde - le soleil et l'eau de mer - et purifie même les types d'eau les plus difficiles, sans le soutien des filtres, des produits chimiques ou des combustibles fossiles polluants.

La crise COVID-19 actuelle démontre que l'accès fiable à l´approvisionnement d´eau potable est un soutien vital pour tous les aspects de la vie, de son utilisation dans les services médicaux, à la fabrication de produits essentiels d'hygiène , et jusqu´au simple lavage des mains.

La pénurie et le stress hydrique touchent près de 40 % de la population mondiale, un chiffre alarmant qui devrait encore augmenter à cause du changement climatique, de l'urbanisation et de la croissance démographique. Au moment même où le monde est confronté à l'impact collectif d'une pandémie comme le COVID-19, l'argument en faveur de la résolution des défis les plus pressants de l'eau potable et du changement climatique gagne en importance.

Alors que les besoins de dessalement d´eau augmentent rapidement, aucune technologie n'était auparavant disponible pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, optimiser les coûts d'exploitation, et de fournir des performances robustes et fiables, même pour les zones èloigées et dans des diverses conditions hydrologiques. En exploitant plus efficacement l'énergie solaire grace à une conception brevetée, notre solution peut convertir l'eau de mer en eau potable de haute qualité à un coût inférieur à 1 USD par mètre cube.

La cooperation entre Ecolog et Desolenator réunira cette technologie ´changeur de jeu´ et la presence globale d'Ecolog pour renforcer la disponibilité continuelle des ressources d´eau potable pour les individus, les communautés et les industries afin d´assurer leur sécurité hydrique, même dans les scénarios les plus complexes.

Dans son commentaire suite á l'accord, Ali Vezvaei, PDG du groupe Ecolog International, a déclaré : « Un accès fiable à l´eau abordable et propre confirme notre capacité à résoudre les défis auxquels nous, en tant qu'humanité, seront confrontés. Notre partenariat avec Desolenator renforce notre engagement de servir les communautés, les villes et les industries et leur permet d'entrer dans une ère de pérennité des ressources d´eau à l'échelle requise. »

William Janssen, fondateur et PDG de Desolenator a ajouté : « Chez Desolenator, notre objectif est d´interrompre le statu quo des près d'un milliard de personnes qui vivent aujourd'hui sans accès fiable à l'eau potable. En unifiant nos forces avec Ecolog, nous pourrons réaliser cette vision beaucoup plus rapidement, à une échelle mondiale. »

Alexei Levene, co-fondateur de Desolenator, a noté de sa part : « En période de crise internationale, l'argument en faveur de technologies durables qui sont bénéfiques aux individus et à la planète entière n'a jamais été aussi fort. Nous sommes ravis d'entreprendre ce parcours avec Ecolog et de générer un impact positif. »

