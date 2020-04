Suspension de la négociation par l'OCRCVM - DXI

Reprise des négociations pour : Société : Dorel Industries Inc. Symbole TSX : DII.B Reprise : ?15 h 05?:57? L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Dorel Industries Inc. Symbole TSX : DII.B Motif : Coupe-circuits pour titre individuel Heure de la suspension (HE) : ?15 h ?00:?57? L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...

- Ce partenariat souligne l'engagement d'Ecolog à promouvoir la production durable d´une eau pure et saine, à prix raisonable - Cette solution intégrée, qui transformera l'industrie du traitement d'eau, ne nécessite aucun filtre, ni aucun produit...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : DXI Energy Inc. Symbole TSX : DXI (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 14 h ?50 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Émergia Inc. (la « Société » ou « Émergia ») souhaite faire une mise à jour sur l'impact de la Covid-19 et annonce la prolongation de son placement privé annoncé antérieurement d'unités de la Société jusqu'à concurrence de 15 000 000 $ au 30 juin...