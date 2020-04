Aider les Canadiens à analyser de façon critique l'information sur la santé qui circule en ligne





Le gouvernement du Canada finance des projets visant à prévenir l'information trompeuse sur la COVID?19 et à maintenir la cohésion sociale partout au pays

GATINEAU, QC, le 7 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens et Canadiennes ont besoin de nouvelles et d'informations fiables. C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit 3 millions de dollars dans plusieurs organismes par l'entremise du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de l'Initiative de citoyenneté numérique. Ces fonds aideront à contrer l'information fausse et trompeuse sur la COVID-19, ainsi que le racisme et la stigmatisation qui en découlent.

Cet investissement permettra de financer des activités, par exemple des outils de sensibilisation du public et des ateliers en ligne, pour aider les Canadiens et Canadiennes à accroître leur résilience et à faire preuve d'un esprit critique à l'égard de la désinformation sur la COVID?19. Les projets financés rejoindront la population à l'échelle nationale et locale, en ligne et hors ligne, dans les communautés autochtones et minoritaires, dans les deux langues officielles.

Les organisations suivantes reçoivent un financement immédiat :

Upstream (95 000 $)

Projet : L'information à l'ère de la COVID?19

HabiloMédias (654 134 $)

Projet : Pensée critique à l'ère du numérique : contrer la mésinformation sur le coronavirus

Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (434 725 $)

Projet : Portail de vérification des faits sur la COVID?19/Fact-Checking portal on COVID-19

Fédération professionnelle des journalistes du Québec (330 164 $)

Projet : COVID?19 : Dépister la désinfo/COVID-19: Track the facts

Institut pour la citoyenneté canadienne (490 880 $)

Projet : Soutenir les nouveaux citoyens canadiens : dissiper la désinformation discriminatoire entourant la COVID?19

Digital Public Square (679 176 $)

Projet : Contrer la désinformation sur la COVID?19

Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic (301 904 $)

Projet : Empowering, Engaging and Equipping Canadians to Combat Anti-Asian Racism through Online Resources and Social Media: A Study to Advance Policy Development and Systemic Change

Asian Environmental Association (64 660 $)

Projet : Combattre la désinformation sur la COVID?19 dans les communautés de langue chinoise et vietnamienne de Vancouver

Citations

« Nous voulons rappeler aux Canadiens et Canadiennes d'être prudents lorsqu'ils cherchent des renseignements en ligne sur la COVID-19 et de s'assurer que les sources consultées sont fiables. Nous devons être des consommateurs de nouvelles faisant preuve d'un esprit critique et prendre des décisions éclairées. Dans l'état actuel des choses, la discrimination et le climat de haine et de peur qui règnent en cette période d'incertitude suscitent des préoccupations bien réelles. Alors que les Canadiens et Canadiennes s'unissent pour vaincre la COVID-19, nous devons faire front commun pour mettre fin à la xénophobie, au racisme et à la désinformation.?»

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Il est essentiel de lutter contre l'information fausse et trompeuse en ligne, surtout en cette période incertaine et difficile. Je suis fier d'appuyer cet important investissement dans le cadre de mon mandat visant à renforcer la résilience des citoyens face à la désinformation en ligne. Grâce à ces projets, les Canadiens et Canadiennes seront mieux en mesure d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin au sujet de la COVID-19, ce qui leur permettra d'assurer leur sécurité, ainsi que celle de leurs proches et de leur communauté. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Les faits en bref

Le 13 mars 2020, les responsables de l'Initiative de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien ont lancé un appel de propositions ciblé pour soutenir et intensifier les efforts actuels visant à contrer la désinformation sur la COVID?19.

Les organismes retenus mettront leur projet en oeuvre dès ce printemps.

Avant les dernières élections fédérales, l'Initiative de citoyenneté numérique avait investi 7 millions de dollars en 9 mois dans plus de 20 projets qui incitent les gens à aborder l'information en ligne avec un esprit critique afin de reconnaître la désinformation et à participer au processus démocratique.

L'Initiative de citoyenneté numérique a soutenu de nouveaux projets de sensibilisation à l'information et d'éducation aux médias numériques au moyen de séances d'information, d'ateliers et de matériel d'apprentissage. Ces projets ont rejoint plus de 12 millions de Canadiens et Canadiennes.

Liens connexes

