La Banque Scotia met en place une ligne prioritaire pour les travailleurs de la santé et les aînés

TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un service prioritaire dans les Centres de contact du Canada pour les travailleurs de la santé afin de les remercier de leurs efforts courageux durant la pandémie de COVID-19. À compter du 13 avril 2020, les médecins, les infirmières, les ambulanciers et les autres travailleurs de la santé seront priorisés par les équipes des Centres de contact, qui aident les clients avec leurs besoins bancaires et qui veilleront à ce que ces travailleurs reçoivent le service qu'ils méritent dans le contexte actuel.

Les aînés de 75 ans et plus recevront aussi un service prioritaire lorsqu'ils appellent un Centre de contact; cette mesure supplémentaire vise à protéger nos clients du troisième âge en leur donnant accès à des canaux plus sûrs pour faire leurs opérations bancaires, c'est-à-dire par téléphone, par Internet ou par notre appli des Services bancaires mobiles. Répondre aux besoins des personnes âgées constitue l'un des engagements clés de la Banque Scotia. Pour mettre l'accent sur les besoins des aînés en lien avec les produits et services bancaires, un membre de la haute direction a été désigné champion pour ce segment de notre clientèle.

« Ce service prioritaire n'est qu'un exemple de plus des moyens concrets que nous mettons en oeuvre pour faire des clients notre priorité. Les travailleurs de la santé sont en première ligne de la lutte à la COVID-19. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les soutenir, puisqu'ils aident les Canadiens d'un océan à l'autre, explique Dan Rees, Chef de groupe du Réseau canadien de la Banque Scotia. Nous avons aussi mis en place ce service prioritaire pour les aînés, afin qu'ils puissent faire leurs opérations bancaires en toute sécurité, de la maison. »

Les clients peuvent effectuer un bon nombre de leurs opérations bancaires courantes de la maison, en tout temps, au moyen de nos services bancaires en ligne ou de notre appli mobile. Par exemple, ils peuvent consulter leur solde et vérifier les opérations, payer des factures, virer des fonds d'un compte à un autre, envoyer et recevoir des virements Interac, envoyer des virements de fonds internationaux, ou déposer des chèques au moyen de l'appli. Les travailleurs de la santé et les aînés peuvent aussi appeler la Banque Scotia par téléphone et recevoir un service prioritaire, en entrant le numéro de leur Carte Scotia, pour tout autre besoin bancaire.

