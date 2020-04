Le système de toilettes intelligentes de Bunzl Canada relève la barre de la conformité hygiénique





La demande de solutions Internet des objets (IdO) devrait augmenter avec l'amélioration des protocoles de nettoyage des installations

BURLINGTON, ON, le 7 avril 2020 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux composants système pour améliorer les capacités de son système perfectionné IdO de surveillance des salles de toilettes, WandaNEXTMC.

Les nouveaux composants sont une application mobile et un bouton d'alerte IdO visant à élargir l'applicabilité du système à des installations de tailles et de types différents. L'application WandaMOBILEMC permet aux équipes de nettoyage environnemental de documenter de façon efficace les activités de nettoyage au moyen de leurs appareils mobiles. Elle fournit aux gestionnaires d'installations des analyses de données pour confirmer les types et la fréquence des activités, analyser l'utilisation des consommables et optimiser le déploiement des ressources. L'application peut être utilisée conjointement avec le nouveau bouton IdO WandaQUICKTOUCHMC afin d'alerter les équipes de nettoyage de problèmes nécessitant une attention immédiate.

« Plus que jamais, on s'assurera de l'établissement et de l'application de protocoles de nettoyage appropriés selon les types particuliers d'installations, » déclare le président de Bunzl Canada, John Howlett. « Nous continuons de collaborer avec Visionstate IoT au perfectionnement de cette importante technologie, de sorte que nous puissions traiter de façon proactive les nouveaux défis auxquels font face nos clients en maintenant un environnement sain, sûr et productif. »

Le système WandaNEXTMC comporte de robustes composants logiciels d'analyse et de collecte de données, y compris des tablettes à écran tactile, des compteurs à infrarouge, la nouvelle application mobile et les boutons d'alerte. Sa configuration peut être personnalisée selon les besoins particuliers de gestion des installations. Les domaines croissants d'application du système comprennent la santé, le détail, les bureaux, les lieux de conférences, les aéroports et les établissements de distribution partout au Canada et aux États-Unis. Il a également été lancé récemment au Royaume-Uni et en Australie.

« WandaNEXTMC est un puissant outil de gestion de la conformité qui aidera à élever la norme de nettoyage et d'hygiène dans les lieux publics, » poursuit John Putters, directeur général de Visionstate IoT. « Les organisations qui mettront en oeuvre cette technologie avancée seront perçues comme des leaders de l'industrie et des exemples de meilleures pratiques de gestion environnementale de pointe. »

Pour de plus amples renseignements au sujet du système complet WandaNEXT, visitez www.bunzlcanada.ca/WandaNEXT.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et de l'équipement de nettoyage et d'hygiène, des emballages d'aliments et de détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale chaque jour. La Compagnie apporte à ses clients les avantages de l'approvisionnement mondial, de l'innovation en produits et de l'envergure nationale, combinés au service local réceptif et à l'expertise de catégorie approfondie. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social est situé à St. Louis, Mo., est la plus importante division de Bunzl plc, groupe international de distribution et de gérance basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution partout au Canada, aux É.-U., au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une vaste gamme de produits à des entreprises de transformation des aliments, des supermarchés, des détaillants, des dépanneurs et d'autres utilisateurs.

À propos de Visionstate IoT

Visionstate Corp. (TSXV : VIS) est une entreprise en quête de croissance qui investit dans la recherche et le développement de nouvelles technologies prometteuses dans les domaines de l'Internet des objets, l'analytique des données massives et la durabilité. Par le biais de Visionstate IoT, elle permet aux entreprises d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et de favoriser la satisfaction de leur clientèle grâce à ses dispositifs de pointe qui effectuent le suivi et le contrôle des activités et des demandes de leurs hôtes. L'empreinte de son dispositif intelligent WANDAMC s'étend maintenant aux hôpitaux, aéroporté, centres commerciaux et autres installations publiques en Amérique du Nord et au-delà. En élaborant une série de technologies synergiques, Visionstate Corp. continuera d'innover, de réduire les impacts environnementaux et de transformer les expériences des consommateurs.

