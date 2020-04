Intact Corporation financière annonce que l'assemblée annuelle des actionnaires sera virtuelle et la publication de son rapport annuel 2019, la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2020, le rapport sur notre contribution à la société 2019 et la notice annuelle 2019





TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« ICF » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que son assemblée annuelle des actionnaires (l' « Assemblée ») qui aura lieu le mercredi 6 mai 2020 sera tenu dans un format virtuel uniquement. La Société a également annoncé que son rapport annuel 2019, l'avis de convocation et la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2020, le rapport sur notre contribution à la société 2019, dont la déclaration annuelle 2019, et la notice annuelle 2019 sont maintenant accessibles en ligne au www.intactcf.com, à la section « Investisseurs ».

Assemblée annuelle des actionnaires de la Société

Le bien-être et la sécurité de notre communauté, nos actionnaires, nos employés et autres parties prenantes est notre priorité. À cet effet, considérant l'impact sans précédent sur la santé publique de la pandémie COVID-19, l'Assemblée de cette année sera tenue dans un format virtuel uniquement, qui sera présenté par webdiffusion audio en direct le 6 mai 2020 à 12h30 HE.

La diffusion sera accessible via le www.virtualshareholdermeeting.com/IFC2020 et à la section « Investisseurs » du site web de la Société au www.intactcf.com.

Des informations détaillées quant à la façon de participer à l'Assemblée sont incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2020. Au cours de l'Assemblée, les actionnaires seront appelés à élire les administrateurs de la Société, à nommer l'auditeur externe, à adopter une résolution pour confirmer à nouveau, ratifier et approuver à nouveau la version modifiée et mise à jour du régime de droits des actionnaires d'Intact Corporation financière, et à approuver la résolution consultative portant sur la rémunération de la haute direction de la Société.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte environ 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, ICF distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Frank Cowan apporte une plateforme de pointe pour les agents généraux afin de créer et de distribuer des produits d'assurance des entités publiques au Canada.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive d'ICF, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

