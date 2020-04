L'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI) de la Fondation Jack Ma lance la recherche des entrepreneurs africains héros lors du concours « Africa's Business Heroes »





La Fondation Jack Ma a annoncé aujourd'hui avoir lancé officiellement la seconde édition du concours au prix "Africa's Business Heroes" (ABH) avec des candidatures désormais ouvertes aux entrepreneurs africains venant des 54 pays africains, ainsi que de tous les secteurs, groupes d'âge et sexes. Les candidatures seront désormais disponibles en français et en anglais.

Le concours et la cérémonie de remise du prix ABH sont organisés par l'Initiative Africa Netpreneur Prize (ANPI), le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma en Afrique. ABH a fait ses débuts l'année dernière, il vise à identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains à laisser une empreinte dans leurs communautés locales, à travailler pour résoudre les problèmes les plus urgents et à bâtir une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir.

Chaque année, dix finalistes seront sélectionnés pour participer à un concours de présentation final qui sera diffusé en ligne à travers le continent. Lors de la grande finale de cette année, les dix finalistes se partageront une récompense d'une somme de 1,5 million de dollars, contre 1 million l'an dernier, et auront accès à la communauté des chefs d'entreprise de l'ANPI pour tirer parti de l'expertise partagée des meilleures pratiques, de la formation et des ressources de la communauté.

L'année dernière, le concours a reçu près de 10 000 candidatures de 50 pays africains. Les dix meilleurs finalistes de 2019 ont présenté leurs idées en affaires devant un jury éminent lors d'un cérémonie télévisé à Accra, au Ghana. Les finalistes représentaient une variété de secteurs - dont les cuisines virtuelles, l'agro-industrie technologique, les soins de santé et la pharmacie, le commerce électronique, les biens de consommation et les solutions d'approvisionnement en eau.

"C'était un grand honneur d'avoir été nommé Business Hero pour l'Afrique l'année dernière. Le prix m'a permis d'élargir ma portée à plusieurs États du Nigéria, et mon entreprise est véritablement devenue pan-nigériane. Mon expérience et tous mes collègues gagnants m'ont beaucoup inspiré. Je suis impatiente d'oeuvrer en tant qu'ambassadrice du prix de cette année et d'accueillir le prochain groupe d'entrepreneurs qui ont participé pour présenter le meilleur de l'esprit entrepreneurial et de la force de l'Afrique", a déclaré Temie Giwa-Tubosun, Fondatrice et PDG de LifeBank.

Pour sa part, Jason Pau, Conseiller principal pour les Programmes Internationaux, à la Fondation Jack Ma a dit : "Nous nous sommes trouvés dans une époque extraordinaire et sans précédent. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'entrepreneurs dotés de courage, d'initiative et de vision pour réaliser le meilleur : résoudre les problèmes de la société. Grâce à ce concours, nous cherchons à inspirer, récompenser les héros en affaires africains dans tous les secteurs et encourager tous les candidats aspirants à saisir cette opportunité pour briser les barrières et créer de l'espoir pour l'avenir".

Les leaders mondiaux Graca Machel, Présidente du conseil d'administration de Graca Machel Trust et Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations unies et Coprésident du centre Ban Ki-moon pour les citoyens du monde, siègent au conseil consultatif de l'ANPI. Sur une période de dix ans, l'ANPI honorera 100 entrepreneurs africains et s'engagera à attribuer 100 millions de dollars de subventions, programmes de formation et soutien au vaste écosystème entrepreneurial africain.

Cette année, ANPI travaillera avec un groupe sélectionné d'Anchor Partners, y compris Ashesi, Dalberg, Janngo et RiseUp pour identifier et soutenir les entrepreneurs africains. L'ANPI s'associera également à Pulse.Africa pour mettre en vedette les histoires des entrepreneurs africains héros. D'autres partenaires seront annoncés en temps voulu. En outre, Anita Erskine, Avocate des Nations Unies pour les ODD et Fondatrice du projet STEM Woman, rejoint l'ANPI comme l'hôte officiel du programme "Africa's Business Heroes" et ambassadrice de la marque. Son plaidoyer pour le bien social reflète l'audace, la créativité et la force que le Prix cherchera chez les entrepreneurs héros.

Les candidatures seront ouvertes en ligne du 6 avril au 9 juin 2020 avec les demi-finalistes annoncés en août et les dix meilleurs finalistes pour l'année 2020 dévoilés en septembre. Pour postuler et pour avoir de plus amples informations sur l'ANPI, veuillez consulter: africabusinessheroes.org et suivre @africa_heroes sur Twitter.

À propos de l'ANPI

L'ANPI est une initiative philanthropique phare dirigée par la Fondation Jack Ma qui vise à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains dans tous les secteurs, qui contribuent à bâtir une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir du continent. Sur une période de dix ans, l'ANPI honorera 100 entrepreneurs africains et s'engagera à attribuer 100 millions de dollars de subventions, programmes de formation et soutien au vaste écosystème entrepreneurial africain. L'ANPI organise la cérémonie et le concours au prix "Africa's Business Heroes" où dix finalistes auront l'opportunité de présenter leurs entreprises en vue de décrocher une partie des 1.5 million de dollars américains de subventions. Jack Ma, Fondateur du Groupe Alibaba et de la Fondation Jack Ma, a créé ce prix pour la première fois après son premier voyage en Afrique en juillet 2017 et a été inspiré par l'énergie et le potentiel entrepreneurial des jeunes qu'il a rencontrés.

À propos de la Fondation Jack Ma

Créée par Jack Ma, le Fondateur du groupe Alibaba, la Fondation Jack Ma a été fondée le 15 décembre 2014 et se concentre sur l'éducation, l'entrepreneuriat, le leadership des femmes et l'environnement. La Fondation aspire à être une organisation philanthropique fiable, participative et durable. Jusqu'à présent, la Fondation Jack Ma a soutenu des projets du monde entier, y compris le Programme d'éducation rurale Jack Ma, l'Initiative Africa Netpreneur Prize, le Programme de bourses d'études Ma & Morley et la Fondation Queen Rania de Jordanie. De plus, la Fondation a financé un certain nombre de projets dans ses domaines prioritaires. La Fondation Jack Ma s'est engagée à habiliter les éducateurs ruraux, les entrepreneurs, les enfants des zones rurales, les jeunes start-ups et les femmes pour les préparer pour l'avenir et les aider à bâtir une société plus joyeuse, plus saine, plus durable et plus inclusive.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 12:45 et diffusé par :