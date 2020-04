Le premier ministre annonce la fabrication de plus de fournitures et d'équipement médicaux au Canada





OTTAWA, le 7 avril 2020 /CNW/ - Les entreprises et les fabricants de tout le pays répondent à l'appel pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement du Canada travaille avec des entreprises de partout au pays pour s'assurer que nous ayons les fournitures et l'équipement nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui de nouveaux progrès dans le cadre du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19. Ces progrès permettront d'obtenir du matériel de protection et de l'équipement médical essentiels fabriqués au Canada pour répondre à l'éclosion.

Le gouvernement du Canada met en place un réseau d'approvisionnement qui est national et sécuritaire afin d'acquérir les articles nécessaires pour protéger les travailleurs de la santé de première ligne, alors qu'ils luttent contre cette pandémie mondiale. Près de 5 000 entreprises canadiennes ont offert leur savoir-faire et leurs capacités dans le cadre de projets auxquels nous collaborons, notamment :

L'achat de respirateurs fabriqués au Canada par Thornhill Medical, CAE, Ventilators for Canadians ainsi que StarFish Medical et d'autres partenaires du secteur de la fabrication, incluant Linamar. Ils seront fabriqués grâce à un processus accéléré. Le gouvernement du Canada travaille avec ces entreprises afin de produire jusqu'à 30 000 respirateurs. Ces achats permettront d'augmenter notre capacité nationale de fabrication de ces appareils qui sauvent des vies.

En plus de ces efforts nationaux, le gouvernement du Canada examine actuellement plus de 22 000 demandes faites au ministère des Services publics et de l'Approvisionnement par des entreprises qui souhaitent vendre leurs produits au Canada ou qui sont en mesure de le faire. Tout est mis en oeuvre pour signer les contrats et assurer la livraison des articles le plus rapidement possible.

Le gouvernement du Canada salue la coopération de toutes les entreprises qui ont offert d'acquérir les outils nécessaires dans leurs installations, de se réorienter et d'innover pour lutter contre la COVID-19. Nos partenariats avec l'industrie canadienne, en particulier, nous aideront à fabriquer les fournitures et l'équipement dont le pays a besoin, à permettre aux Canadiens d'avoir accès le plus rapidement possible à des produits de santé sûrs et efficaces, à renforcer notre réseau de soins de santé et à mieux protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

Citations

« Les entreprises canadiennes répondent à l'appel pour protéger nos professionnels de la santé avec des solutions faites au Canada. Cet esprit de collaboration et d'innovation est précisément ce dont nous avons besoin pour répondre à cette pandémie, qui évolue rapidement. En soutenant davantage les sources canadiennes de matériaux et d'équipement qui sont sécuritaires et dont nous avons besoin, nous serons en mesure d'aider nos travailleurs de la santé à se protéger, à soigner les patients et à ralentir la propagation de ce virus. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En mobilisant le secteur industriel et en créant des partenariats, nous agissons rapidement afin d'assurer, à l'échelle du pays, un approvisionnement sûr en équipement de protection individuelle qui servira à protéger les travailleurs de la santé de première ligne du Canada dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'objectif est d'aider les véritables héros à sauver des vies canadiennes. »

- L'hon. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre priorité est de fournir à nos travailleurs de la santé de première ligne l'équipement et les fournitures dont ils ont besoin. Cette tâche cruciale est mise à l'épreuve par l'environnement mondial hautement compétitif dans lequel nous travaillons. Le secteur industriel canadien se mobilise massivement pour soutenir ces efforts. Les Canadiens peuvent être certains que nous travaillons sans relâche afin de fournir les produits dont nous avons besoin - fabriqués au pays et à l'étranger - dans le cadre de notre lutte contre la COVID-19. »

- L'hon. Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Voilà ce qu'être Canadien signifie. Nous nous mobilisons pour assurer la sécurité de nos communautés et protéger les travailleurs de la santé de première ligne. Nous continuerons de trouver des solutions innovatrices afin d'obtenir les fournitures et l'équipement médicaux dont nous avons besoin pour répondre à cette éclosion. »

- L'hon. Patty Hajdu, ministre de la Santé

Faits saillants

Le 31 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 2 milliards de dollars pour soutenir les tests de dépistage et acheter des respirateurs et de l'équipement de protection individuelle, notamment dans le cadre d'achats en vrac avec les provinces et territoires. L'équipement de protection individuelle comprend des masques et des écrans faciaux, des blouses et du désinfectant pour les mains.

en cours d'élaboration, mais pas encore autorisés et pour lesquels le gouvernement du Canada peut accélérer le processus réglementaire par l'entremise de Santé Canada ;

dont la mise en marché demande une aide technique ou financière pouvant être apportée par le gouvernement du Canada grâce au Fonds pour l'innovation stratégique, au Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada , à Exportation et développement Canada et à la Banque de développement du Canada .

Par l'entremise de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération, au moins 50 millions de dollars ont été rendus disponibles pour favoriser l'élaboration et la production de technologies, d'équipement et de produits médicaux nouveaux et recherchés, comme des tests de dépistage du virus, des vaccins, des produits thérapeutiques et des traitements pour atténuer les symptômes de la maladie. Cela comprend également l'équipement médical destiné à soigner les Canadiens, comme les respirateurs, les accessoires connexes, l'équipement de protection individuelle, ainsi que les produits et le matériel de nettoyage et de stérilisation.

La Supergrappe de la fabrication de prochaine génération a aussi lancé un appel de proposition de projets à ses membres et à des organisations à travers le Canada . Sept projets visant à répondre à d'urgents besoins en matière de soins de santé et à accroître la capacité de fabrication du Canada ont été examinés et approuvés.

Liens connexes

