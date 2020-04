Le nbn australien s'appuie sur l'expertise locale et mondiale pour fournir un accès à large bande sécurisé pendant la pandémie de COVID-19





SYDNEY, 7 avril 2020 /CNW/ - Stephen Rue, directeur général de NBN Co, le fournisseur australien de large bande en gros, a informé aujourd'hui sur la façon dont nbn, associé au secteur des télécommunications locales et mondiales, continue à soutenir la nation pendant la crise du COVID-19, alors que de plus en plus d'Australiens comptent sur les services à large bande pour travailler, étudier et communiquer avec leurs familles et amis depuis leur domicile.

S'adressant aujourd'hui par vidéoconférence à l'audience en ligne du sommet annuel CommsDay, M. Rue a confirmé que le nbn continue d'enregistrer de bons résultats alors que les Australiens restent isolés et dépendent de plus en plus des services à large bande fournis par son réseau.

« Jamais auparavant la nation n'avait eu besoin du secteur des télécommunications comme aujourd'hui et jamais auparavant la nation n'avait eu besoin du nbn comme aujourd'hui, » a déclaré M. Rue.

« De nombreux pays dans le monde affrontent cette crise sans le réseau d'accès à large bande sécurisé, résistant et rapide que le nbn apporte aux foyers, aux entreprises et aux écoles. »

Aujourd'hui, plus de 95 pour cent du déploiement du nbn est terminé[1]; près de sept millions de foyers et d'entreprises sont connectés et les vitesses moyennes de téléchargement ont plus que doublé, passant de 16 mégabits par seconde en 2014 à plus de 40 mégabits par seconde aujourd'hui[2].

Les téléchargements de données ont également augmenté : il y a dix ans, les utilisateurs australiens de la large bande téléchargeaient en moyenne moins de 15 gigaoctets par mois. Aujourd'hui, les téléchargements des utilisateurs finaux sur le nbn sont de plus de 300 gigaoctets par mois, en moyenne.

Par rapport à la dernière semaine de février (le point de référence du nbn avant la crise du COVID-19), avant que les mesures de distanciation sociale ne soient en vigueur, la demande de données sur le nbn a considérablement augmenté.

Le débit de téléchargement de pointe (la mesure des données circulant sur le réseau d'accès nbn(TM)) enregistré la semaine dernière aux heures de pointe du soir a augmenté de 18 pour cent par rapport au point de référence pré-COVID-19 pour atteindre 13,1 térabits par seconde (Tbit/s); le pic enregistré en début de soirée a augmenté de 21 pour cent par rapport au point de référence pré-COVID-19 pour atteindre 11,8 Tbit/s. Le pic mesuré aux heures de bureau (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 59) a quant à lui augmenté de 24 pour cent par rapport au point de référence pré-COVID-19 pour atteindre 9,6 Tbit/s. Un térabit par seconde équivaut à 1 000 gigabits par seconde ou à un million de mégabits par seconde.

M. Rue a déclaré que, bien que ces augmentations soient significatives par rapport à la référence pré-COVID-19, elles restent bien en deçà de la marge de capacité intégrée dans le nbn.

M. Rue a également confirmé qu'alors que le réseau nbn continue de connaître une augmentation de son utilisation, la congestion et les pannes sont restées à des niveaux faibles sans connaître d'augmentation significative par rapport aux mois précédents.

« Chez NBN Co, notre priorité est de faire en sorte que tous les Australiens, où qu'ils vivent et quelles que soient leurs conditions de vie, puissent se connecter à un réseau haute vitesse sécurisé et continuer à avoir accès aux possibilités d'emploi, d'éducation et de divertissement que cette technologie permet, » a-t-il déclaré.

« Je peux vous assurer que nous utilisons toutes nos ressources et que nous nous appuyons sur l'expertise locale et étrangère pour aider la nation à rester connectée, productive, éduquée et informée tout au long de cette crise, tout en ayant la possibilité de regarder des vidéos à la demande. »

M. Rue a également souligné l'importance d'une étroite collaboration entre NBN Co et le secteur des télécommunications pour aider les Australiens à traverser cette crise.

« Maintenant, plus que jamais, il est absolument essentiel que nous travaillions ensemble en tant que secteur pour aider la nation à rester connectée, » a-t-il déclaré.

« En travaillant ensemble, je suis convaincu que notre secteur relèvera ce défi et aidera la nation au moment où elle a le plus besoin de nous. »

