L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec préparera 36 000 repas pour soutenir le réseau des banques alimentaires





Une collaboration aux Cuisines solidaires de La Tablée des Chefs

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec se joint aux Cuisines solidaires de La Tablée des Chefs, une mobilisation d'envergure visant à préparer 800 000 repas pour les personnes dans le besoin. Dès cette semaine, une équipe réduite formée de cuisiniers du Restaurant de l'ITHQ, d'employés de la cafétéria et de professeurs de cuisine débutera la production de plus de 36 000 repas qui seront redistribués dans le réseau des Banques alimentaires du Québec. Jonathan Lapierre-Réhayem, directeur de la restauration commerciale de l'ITHQ, mènera cette grande opération.

« La pandémie de Covid-19 frappe plusieurs secteurs d'activité, dont plusieurs organismes communautaires qui manquent cruellement de ressources. Nous sommes très heureux de contribuer à l'effort collectif et de répondre à l'appel de la Tablée des Chefs pour venir en aide aux personnes et familles en situation d'insécurité alimentaire. Il est impératif que les organisations ayant l'équipement et l'expertise nécessaires participent aux initiatives de solidarités sociales comme celle de Jean-François Archambault, un fier diplômé de chez nous.

Par ailleurs, l'ITHQ s'est engagé à offrir un soutien technique en hygiène et salubrité en temps de pandémie à l'École hôtelière de la Montérégie qui a également manifesté son intérêt à collaborer aux Cuisines solidaires de la Tablée des Chefs », souligne l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

Les mesures les plus strictes seront mises en place pour protéger la santé de nos employés pendant cette opération et celle des gens qui bénéficieront de cette initiative.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 11:19 et diffusé par :