Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour mars 2020

Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mars 2020.

En mars 2020, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 15 le mois précédent et à 10 en mars 2019. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte une société de produits et services industriels, sept fonds négociés en bourse, un fonds d'investissement à capital fixe et une société de services financiers. Le total du financement réuni en mars 2020 est en baisse de 46 % par rapport au mois précédent et de 27 % par rapport à mars 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2020 s'est établi à 42, comparativement à 57 le mois précédent et à 45 en mars 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En mars 2020, la TSXV a accueilli 5 nouveaux émetteurs, comparativement à 8 le mois précédent et à 7 en mars 2019. Les nouvelles inscriptions concernent toutes des sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage. Le total du financement réuni en mars 2020 est en baisse de 32 % par rapport au mois précédent et de 26 % par rapport à mars 2019. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2020 s'est établi à 105, comparativement à 108 le mois précédent et à 102 en mars 2019.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de mars 2020 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mars 2020 Février 2020 Mars 2019 Émetteurs inscrits 1 597 1 599 1 557 Nouveaux émetteurs inscrits 10 15 10 PAPE 9 14 9 Émetteurs provenant de la TSXV 0 1 1 Émissions inscrites 2 252 2 251 2 202 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 001 575 000 $ 1 146 245 700 $ 313 000 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 321 123 203 $ 3 406 838 243 $ 3 000 585 298 $ Financement supplémentaire 418 175 000 $ 490 739 660 $ 416 250 000 $ Total du financement réuni 2 740 873 203 $ 5 043 823 603 $ 3 729 835 298 $ Nombre total d'opérations de financement 42 57 45 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 518 185 612 709 $ 3 041 937 524 274 $ 2 976 424 426 455 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 49 52 -5,8 PAPE 44 48 -8,3 Émetteurs provenant de la TSXV 4 4 s.o. Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 221 983 250 $ 554 179 260 $ +481,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 3 969 643 050 $ 4 451 545 544 $ -10,8 Financement supplémentaire 913 865 068 $ 1 217 250 800 $ -24,9 Total du financement réuni 8 105 491 368 $ 6 222 975 604 $ +30,3 Nombre total d'opérations de financement 143 129 +10,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 518 185 612 709 $ 2 976 424 426 455 $ -15,4

Bourse de croissance TSX **



Mars 2020 Février 2020 Mars 2019 Émetteurs inscrits 1 933 1 934 1 950 Nouveaux émetteurs inscrits 5 8 7 PAPE 5 6 7 Émetteurs passés à la TSX 0 1 1 Émissions inscrites 2 015 2 016 2 037 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 410 000 $ 52 728 250 $ 13 771 950 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 104 232 340 $ 74 964 403 $ 116 754 164 $ Financement supplémentaire 142 755 538 $ 240 102 435 $ 204 084 514 $ Total du financement réuni 248 397 878 $ 367 795 088 $ 334 610 628 $ Nombre total d'opérations de financement 105 108 102 Capitalisation boursière des émissions inscrites 33 075 791 357 $ 41 316 856 181 $ 53 545 230 874 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2020 2019 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 14 17 -17,6 PAPE 12 16 -25,0 Émetteurs passés à la TSX 4 4 s.o. Financement réuni dans le cadre de PAPE 54 488 250 $ 17 273 350 $ +215,4 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 380 232 379 $ 146 985 024 $ +158,7 Financement supplémentaire 667 082 870 $ 652 025 478 $ +2,3 Total du financement réuni 1 101 803 499 $ 816 283 852 $ +35,0 Nombre total d'opérations de financement 353 301 +17,3 Capitalisation boursière des émissions inscrites 33 075 791 357 $ 53 545 230 874 $ -38,2

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mars 2020 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Société de placements Brookfield Infrastructure BIPC Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund UDA GFL Environmental Inc. GFL Invesco S&P 500 ESG Index ETF ESG FNB d'investissements privés mondiaux BNI NGPE FNB d'obligations à rendement élevé BNI NHYB FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI NSCB FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI NSCE FNB Développement durable d'actions mondiales BNI NSGE Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables INF.UN

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Baltic I Acquisition Corp. BLTC.P Hakken Capital Corp. HAKK.P Hansco Capital Corp. HCO.P Moon River Capital Ltd. MOO.P Zenith Capital Corporation ZENI.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

