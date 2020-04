Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire félicite les mesures rapides et généreuses prises par le gouvernement à l'appui des secours alimentaires d'urgence





MISSISSAUGA, ON, le 4 avril 2020 /CNW/ - Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire a salué l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada au sujet des 100 millions de dollars destinés à appuyer les organismes de secours alimentaires d'urgence afin de répondre aux besoins des Canadiens vulnérables.

« Le gouvernement fédéral s'est engagé de façon significative auprès des organismes de secours alimentaires d'urgence, les a écouté et a répondu à leurs besoins, alors qu'ils peinent à satisfaire à l'essor de la demande devant la pandémie à COVID-19 qui prend de l'ampleur, affirme Lynda Kuhn, présidente du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Nous félicitons le gouvernement de prendre ces mesures et pour sa collaboration soutenue afin de subvenir aux besoins de tous les Canadiens au cours de cette crise, particulièrement ceux qui font face à des défis monumentaux afin de parvenir à nourrir leurs familles. »

L'insécurité alimentaire est un problème répandu au Canada qui touche un ménage sur huit, y compris un enfant sur six. Il n'est pas question de la disponibilité de la nourriture mais plutôt de la pauvreté qui a une incidence disproportionnelle sur les ménages à faible revenu et les populations de groupes minoritaires. Ses effets sont omniprésents et vont à contre-courant des stéréotypes, étant donné que plus de 60 % des Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire font partie de la main-d'oeuvre. La pandémie à COVID-19 ne fait pas qu'influer sur la demande croissante; elle force les organismes à modifier considérablement leurs services de manière à favoriser la santé et la sécurité de leurs clients et leur personnel.

À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire :

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») est une oeuvre de bienfaisance enregistrée qui s'est engagée à travailler en collaboration dans l'ensemble des secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire au Canada de 50 % d'ici 2030. Le Centre préconise la création de politiques publiques essentielles et travaille avec des programmes axés sur l'alimentation qui font progresser la capacité des gens et des collectivités d'instaurer une sécurité alimentaire durable.

Le Centre a été créé en 2016 et il est gouverné par un conseil d'administration qui comprend quatre experts indépendants. Depuis la formation du Centre, les Aliments Maple Leaf a contribué annuellement un minimum de 1 % de ses bénéfices avant impôt pour soutenir le Centre et d'autres investissements communautaires, soit un apport financier et des dons en nature qui s'élèvent à plus de 10 millions de dollars. Le Centre mise sur ses liens étroits avec les Aliments Maple Leaf, favorisant la prise de conscience, la participation au bénévolat et la concordance des qualifications afin d'augmenter la capacité au sein d'organismes communautaires.

