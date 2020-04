Les leaders mondiaux du plasma collaborent pour accélérer le développement d'une potentielle thérapeutique hyperimmunitaire contre le COVID-19





Biotest, BPL, LFB et Octapharma ont rejoint une alliance formée par CSL Behring (ASX : CSL / USOTC : CSLLY) et Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) dans le but de mettre au point une potentielle thérapeutique dérivée du plasma pour le traitement du COVID-19. Dans l'immédiat, l'alliance va entamer le développement expérimental d'une immunoglobuline polyclonale anti-SARS-CoV-2 offrant le potentiel de traiter les personnes souffrant de complications graves dues au COVID-19.

« En périodes de crise sans précédent, il faut prendre des mesures audacieuses », a déclaré Julie Kim, présidente de l'unité commerciale des thérapeutiques dérivées du plasma, chez Takeda. « Nous convenons collectivement qu'en collaborant et en mobilisant les ressources de l'industrie, nous pourrions accélérer la mise sur le marché d'une thérapeutique et augmenter ainsi l'offre potentielle. Nous invitons les sociétés et institutions spécialisées en plasma à soutenir ou à rejoindre notre alliance. »

« Face à l'incertitude, les leaders prennent les devants. Il ne fait aucun doute que nous subissons tous l'impact du COVID-19 », a déclaré Bill Mezzanotte, vice-président exécutif et chef de la recherche et du développement chez CSL Behring. « Cet effort vise à accélérer une option fiable, évolutive et durable qui permettra aux soignants de traiter les patients affectés par l'impact du COVID-19. En plus de mettre en commun les ressources de l'industrie, nous allons aussi, dans le cadre d'une alliance unique, collaborer avec le gouvernement et les efforts académiques chaque fois que nous le pourrons, y compris durant les phases importantes des essais cliniques. En cette période d'effervescence, cette collaboration favorisera une plus grande efficacité, y compris pour ces parties prenantes. »

Le partenariat tirera parti de l'expertise de pointe et des projets que les institutions ont déjà lancés. Les experts de l'alliance vont dès à présent collaborer sur des aspects clés, tels que les collectes de plasma, le développement d'essais cliniques et la fabrication. D'autres sociétés et institutions peuvent également rejoindre l'alliance.

Développer une globuline hyperimmune nécessitera le don de plasma de nombreuses personnes complètement remises du COVID-19 et dont le sang contient des anticorps pouvant combattre le nouveau coronavirus. Une fois collecté, le plasma « convalescent » sera transporté vers des installations de fabrication où il subira un traitement exclusif, y compris des processus efficaces d'inactivation et d'élimination des virus. Ce plasma purifié sera ensuite intégré au produit.

Les personnes désirant donner du plasma peuvent cliquer sur ce lien pour localiser le centre de collecte de plasma agréé le plus proche de leur domicile.

À propos de Biotest AG

Biotest est un fournisseur de protéines plasmatiques et de médicaments biologiques dont le siège social est situé à Dreieich (près de Francfort), en Allemagne. Avec une chaîne logistique qui s'étend du développement préclinique et clinique aux ventes mondiales, Biotest s'est spécialisée principalement dans les domaines de l'immunologie clinique, de l'hématologie et de la médecine de soins intensifs. Biotest développe et commercialise des immunoglobulines, des facteurs de coagulation et de l'albumine à base de plasma sanguin humain. Les 22 centres de don de plasma que gère Biotest en Europe sont situés en Allemagne, en Hongrie et en République tchèque. Biotest compte plus de 1 800 employés à l'échelle mondiale. Les actions ordinaires et privilégiées de Biotest AG sont cotées au Prime Standard de la bourse allemande. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.biotest.com.

À propos du Bio Products Laboratory (BPL)

Reconnaissant le potentiel du plasma et comptant plus de 60 années d'expérience dans le secteur, BPL fournit des médicaments de haute qualité dérivés du plasma et répondant aux besoins des cliniciens, des patients et des clients dans le monde entier. Depuis notre siège social situé au Royaume-Uni et nos centres de collecte de plasma situés aux États-Unis, nous nous consacrons à la production de médicaments pour le traitement des déficiences immunitaires, des troubles de la coagulation et des maladies infectieuses, ainsi que pour les soins intensifs. Investissant dans les dernières technologies de R&D et les méthodes de fabrication les plus récentes, BPL s'adapte en permanence pour servir efficacement toutes ses parties prenantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.bplgroup.com/.

À propos de CSL Behring

CSL Behring est un leader mondial en biothérapie, motivé par sa promesse de sauver des vies. Soucieux de répondre aux besoins des patients en utilisant les dernières technologies, nous développons et proposons des thérapeutiques innovantes qui permettent de traiter les troubles de la coagulation, les déficits immunitaires primaires, l'angio-oedème héréditaire, les maladies respiratoires héréditaires, et les troubles neurologiques. Les produits de la société sont également utilisés en chirurgie cardiaque, en traitement des brûlures et pour prévenir les maladies hémolytiques du nouveau-né. CSL Behring gère l'un des plus grands réseaux de collecte de plasma au monde, CSL Plasma. La société mère, CSL Limited (ASX : CSL; USOTC : CSLLY), dont le siège est à Melbourne, en Australie, emploie plus de 26 000 personnes et fournit ses thérapeutiques essentielles à des patients répartis dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.cslbehring.com et pour des témoignages inspirants sur la promesse de la biotechnologie, consultez notre page Vita à l'adresse www.cslbehring.com/Vita.

À propos du LFB

LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des produits dérivés du plasma et des protéines recombinantes pour le traitement des patients atteints de maladies graves et souvent rares. Fondé en 1994 en France et figurant parmi les principales sociétés biopharmaceutiques européennes, LFB fournit aux professionnels de la santé en milieu hospitalier des thérapeutiques dérivées du sang dont l'objectif est d'offrir des options de traitement aux patients dans trois domaines principaux : immunologie, hémostase et soins intensifs. LFB commercialise actuellement 15 produits dans plus de 30 pays. www.groupe-lfb.com.

À propos d'Octapharma

Basée à Lachen, en Suisse, et l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, la société Octapharma développe et produit des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie plus de 10 000 personnes à l'échelle mondiale pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits couvrant trois domaines thérapeutiques : hématologie, immunothérapie et soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de R&D et six usines de fabrication ultramodernes en Autriche, en France, en Allemagne, au Mexique et en Suède, avec une capacité combinée d'environ 8 millions de litres de plasma par an.

De plus, Octapharma exploite plus de 140 centres de collecte de plasma en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez http://www.octapharma.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502/NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments ultra- innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com.

