Vega Verde assure l'approvisionnement en agrumes bio en Europe





Vega Verde est un producteur de premier plan d'agrumes bio en Europe. L'entreprise distribue ses produits dans les supermarchés de Rewe Group, Alnatura et Kaufland en Allemagne, Nemlig.com au Danemark et Hofer en Autriche. Vega Verde possède 40 hectares, certifiés par DEMETER, avec une production significative de citrons Verna.

MÁLAGA, Espagne, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Vega Verde, une entreprise familiale dédiée à la production, à l'emballage et à l'exportation de produits bio depuis plus de 20 ans, maintient sa capacité de production et d'exportation malgré l'urgence sanitaire internationale actuelle.

La pandémie n'a pas empêché les travailleurs de l'entreprise d'accomplir leur travail de manière optimale, en se conformant à toutes les mesures de sécurité établies. Plus de 250 personnes travaillant dans différents domaines (production agricole, récolte, qualité, emballage et administration) sont conscientes de l'importance du service agroalimentaire fourni à la société et ont répondu efficacement aux besoins des consommateurs.

Vega Verde est l'un des principaux producteurs et exportateurs d'agrumes bio, et distribue ses produits quotidiennement dans toute l'Europe. Avec une production de plus de 23 000 tonnes d'oranges, de mandarines, citrons, citrons verts, clémentines et pamplemousses, l'entreprise possède certains des calendriers de production les plus importants du secteur.

Les principales destinations des exportations de Vega Verde sont la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Europe de l'Est et l'Autriche. Cela souligne la pertinence économique du secteur des agrumes bio au niveau européen, tant pour sa variété que sa qualité.

La société possède 650 hectares dédiés à la production en Andalousie, en Espagne. Pour Miguel Espinosa, le directeur des ventes de Vega Verde : « la production et la distribution n'ont guère été réduites par la crise du COVID-19. Nous poursuivons notre activité en fournissant un approvisionnement sain au consommateur, conformément aux programmes de durabilité, d'environnement et de biodiversité de l'Union européenne. »

Prévisions de croissance

L'entreprise augmentera sa capacité de production au cours des 5 prochaines années, sur la base d'une stratégie d'intégration verticale, apportant une forte valeur ajoutée à son produit final. Miguel Espinosa a souligné que « nos opérations agricoles sont développées dans le cadre de la durabilité et l'intégration dans la biodiversité régionale. Nous alternons les cultures d'agrumes avec la plantation d'espèces d'arbres et d'arbustes indigènes, favorisant ainsi l'agriculture agro-écologique. Il s'agit d'un type de culture qui respecte l'écosystème et qui a un impact positif à la fois sur la qualité du produit et sur l'écosystème. »

En raison de l'augmentation de la consommation d'agrumes bio sur le marché international, Vega Verde prévoit une croissance de 15 à 20 % au cours des trois prochaines années.

https://www.vegaverde.es

