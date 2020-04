Sondage CROP pour Éduc'alcool : la grande majorité des Québécois n'a pas augmenté ou a même réduit sa consommation d'alcool depuis le début du confinement





MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Selon la toute première enquête sur la consommation d'alcool des Québécois depuis le début de la période de confinement, menée par CROP pour le compte d'Éduc'alcool les 4 et 5 avril, une grande majorité (82 %) de Québécois n'a pas augmenté (69 %) voire a même réduit (14 %) sa consommation d'alcool au cours du dernier mois. Seuls 18 % ont bu davantage alors que 15 % ont accru la quantité d'alcool consommée par occasion et que près de 4 % boivent plus fréquemment. À cette bonne nouvelle, ajoutons que la très grande majorité de nos concitoyens suivent les recommandations d'Éduc'alcool les invitant à respecter les limites de consommation à faible risque. Au Québec, la modération a toujours bien meilleur goût.

« Bien que les premières données venues d'Europe, d'Australie et des États-Unis laissaient présager - voire craindre - que le confinement conduirait à une augmentation spectaculaire de la consommation d'alcool, les Québécois se montrent généralement sages, prudents et disciplinés, même s'ils ne renoncent pas à prendre un verre pour le plaisir. Il faut les en féliciter, il va sans dire. Mais le portrait est perfectible, car il y a encore trop de buveurs qui dépassent les limites recommandées. Cela montre aussi l'importance de notre travail de prévention et nous incite à poursuivre nos efforts de sensibilisation même - et surtout - en temps de pandémie » a souligné Hubert Sacy, directeur général d'Éduc'alcool.

Des données toutes fraîches

Éduc'alcool, qui a mené une campagne d'incitation à la modération dès les premiers jours de la pandémie, avait pour objectif de mesurer, par ce sondage, les effets de ses efforts. Il en a profité pour faire brosser un portrait de la consommation d'alcool dans le Québec en situation d'isolement.

Les Québécois qui ont réduit leur consommation d'alcool expliquent ce changement par le fait qu'ils boivent généralement à l'extérieur dans les bars et les restaurants, ou encore parce qu'ils sont des buveurs sociaux qui ne consomment qu'en compagnie de parents ou d'amis. Ils évoquent aussi la crainte de faire leurs achats dans les magasins. Ils disent également qu'ils ont moins le goût de boire, qu'ils réduisent leurs dépenses ou qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas sortir pour se procurer de l'alcool.

Pour leur part, ceux qui ont augmenté leur consommation d'alcool mentionnent entre autres qu'ils ont plus de temps pour consommer, qu'ils s'ennuient et que cela leur permet de réduire le stress ou leur anxiété.

Ce sont surtout les jeunes (moins de 35 ans), les plus fortunés, et ceux qui sont plus affectés psychologiquement par la situation (déprimés, stressés ou tristes depuis le début de l'isolement) qui ont augmenté leur consommation.

« Toutefois, l'augmentation ou la diminution de la consommation, en soi, ne sont pas suffisantes pour avoir le portrait complet de la situation, car si une personne qui prenait deux verres par semaine en prend désormais quatre ou cinq, cela ne poserait pas vraiment de problème. Tandis que quelqu'un qui dépassait déjà les limites recommandées demeure un consommateur excessif, même s'il n'a pas augmenté sa consommation » de préciser Hubert Sacy.

Le portrait doit donc être complété par les données relatives au respect des niveaux de consommation d'alcool à faible risque.

Les comportements en bref

Près de 7 Québécois sur 10 (69 %), qu'ils soient buveurs ou abstinents, n'ont pas changé leur consommation depuis le confinement ;

14 % l'ont diminuée : 7 % un peu et 7 % beaucoup ;

18 % ont dit consommer davantage : 15 % un peu plus et 3 % beaucoup plus ;

Parmi ces 18 % qui ont augmenté leur consommation d'alcool, 83 % (15 % du total) boivent plus souvent et 20 % (4 % du total) boivent davantage par occasion.

La fréquence de consommation des Québécois depuis le dernier mois est contrastée et se présente ainsi :

31 % n'ont pas du tout bu d'alcool (26 % habituellement) ;



14 % ont bu entre une et trois fois (24 % habituellement) ;



18 % ont bu une à deux fois par semaine (24 % habituellement) ;



24 % ont bu de trois à cinq fois par semaine (20 % habituellement) ;



14 % ont bu six ou sept jours par semaine (6 % habituellement).

Comparativement aux données de février dernier dont dispose Éduc'alcool, le respect des niveaux de consommation d'alcool à faible risque n'a pas varié en temps de pandémie :

72% ont pleinement respecté les recommandations de consommation à faible risque (72 % en février) ;



11 % les ont dépassées une seule fois (12 % en février) ;



8 % les ont dépassées de deux à trois fois (7 % en février) ;



4 % les ont dépassées une fois par semaine (4 % en février) ;



5 % les ont dépassées deux à trois fois par semaine (4 % en février) ;



2 % les ont dépassées pratiquement tous les jours (1 % en février).

Un rappel essentiel

Éduc'alcool rappelle les cinq conseils à suivre en matière de consommation d'alcool en temps de confinement :

Compter ses verres ; Respecter les limites recommandées (deux verres par jour pour les femmes et trois pour les hommes) avec deux jours sans alcool par semaine ; Alterner boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées Ne pas se servir de l'alcool à des fins d'automédication pour soigner son stress ou son sentiment d'isolement, mais développer des interactions avec les autres et demander de l'aide si nécessaire ; L'abus régulier d'alcool affaiblissant le système immunitaire, réduire sa consommation si l'on est un gros buveur.

« Même si prendre un verre peut être fort agréable, on ne répétera jamais assez qu'il est essentiel de respecter les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. La grande majorité des Québécois nous a entendus, mais il faut tout autant inviter les autres à être vigilants et à exercer la plus grande prudence, car en temps d'isolement et de pandémie, la modération a - plus que jamais - bien meilleur goût », a conclu Hubert Sacy.

Note méthodologique : Les résultats du sondage, administré par CROP, reposent sur 1 412 réponses recueillies les 4 et 5 avril 2020. Les répondants ont été recrutés par le biais d'un panel web. Le questionnaire comprenait une quinzaine de variables.

