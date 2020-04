GlobalLogic acquiert Meelogic Consulting AG, une société européenne de services d'ingénierie logicielle axée sur la santé et l'automobile





GlobalLogic Inc., un leader en ingénierie de produits numériques, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Meelogic Consulting AG, une société allemande de services d'ingénierie logicielle ayant une expertise approfondie des secteurs de la santé, de l'automobile et autres secteurs clés faisant l'objet d'une importante transformation numérique. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie continue de GlobalLogic qui vise à renforcer sa position sur les marchés verticaux à forte croissance en étendant ses capacités de conception, d'architecture et d'ingénierie logicielle. De plus, avec sa réputation exceptionnelle dans la région DACH (Autriche, Allemagne, Suisse), Meelogic représente une suite judicieuse aux autres acquisitions récentes de GlobalLogic, lui permettant de continuer à renforcer son empreinte globale de prestation dans les zones géographiques stratégiques européennes.

Meelogic a été fondée en 2011 par des visionnaires confirmés de l'ingénierie, dont l'objectif était d'établir une entreprise capable de maintenir une culture d'innovation et d'agilité tout en proposant des produits logiciels de haute qualité à ses clients de premier plan. Cette orientation rigoureuse a permis à l'entreprise de s'étendre à cinq sites en tout en comptant le siège de Berlin, avec des bureaux supplémentaires à Cologne et Stuttgart en Allemagne, et des centres d'ingénierie à Szczecin et à Bydgoszcz, en Pologne. Les travaux réalisés par l'entreprise lui ont valu les éloges des clients et une présence prépondérante sur les forums communautaires de l'industrie spécialisés dans les technologies émergentes, telles que la technologie blockchain et l'IdO.

« Nous avons été particulièrement sélectifs lorsque nous avons envisagé des acquisitions potentielles afin de concrétiser notre vision en termes d'expansion stratégique », a déclaré Shashank Samant, PDG de GlobalLogic. « Nous recherchons une adéquation culturelle, un alignement géographique, de profondes compétences en ingénierie logicielle et un réel savoir-faire technique. Nous recherchons des entreprises qui ont un sens aigu de la résolution créative de problèmes et qui sont inébranlables dans leur engagement à dépasser les attentes des clients. Meelogic possède tous ces attributs. Ils ont construit une entreprise incroyable avec un groupe d'ingénieurs talentueux qui se concentrent sur des technologies importantes et en plein essor et qui illustrent l'ingéniosité et la volonté de réussir. Nous sommes ravis de compter les membres de l'équipe de Meelogic parmi nos nouveaux collègues. »

« Grâce à des stratégies de croissance intelligentes et une concentration constante sur la création de valeur pour nos clients, nous avons su devenir des partenaires de confiance intégraux et fiables pour les accompagner dans leurs initiatives les plus importantes », a confié pour sa part Ayana Alemu, PDG de Meelogic. « Nous avons maintenant une opportunité incroyable d'offrir à nos clients un ensemble encore plus large de capacités et un accès encore plus étendu. Nous sommes ravis de nous associer à GlobalLogic pour guider ensemble notre organisation combinée vers un nouveau niveau d'innovation et de croissance. »

Dans le cadre de son expérience client, Meelogic a travaillé sur des projets touchant divers marchés qui s'alignent directement sur les priorités commerciales de GlobalLogic, en particulier l'automobile, les technologies médicales et de soins de santé, les médias numériques, les technologies de l'information et les télécommunications. L'entreprise entretient des relations clients avec les plus grandes marques mondiales. Il s'agit de la deuxième acquisition européenne de GlobalLogic en six mois, reflétant l'importance stratégique de cette région pour l'entreprise.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de MEELOGIC

Meelogic Consulting AG développe des solutions informatiques pour un monde mobile et interconnecté basées sur une compréhension approfondie des technologies et des marchés à l'ère numérique. L'entreprise a été fondée en 2011 à Berlin et elle compte aujourd'hui des sites supplémentaires à Szczecin (Pologne), Cologne, Stuttgart, et Bydgoszcz (Pologne). Meelogic travaille aujourd'hui avec des équipes internationales pour des clients prestigieux dans leurs secteurs respectifs, ces secteurs comprenant l'automobile, les technologies médicales, les médias, les transports, l'énergie, les télécommunications, les technologies de l'information, la logistique et le commerce électronique.

